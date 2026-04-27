趙梓銘 - 漫步的史觀｜青史劄記

城市漫步（Citywalk）是近年興起的浪潮，更有《城市散步學》一書剖析背後的哲學。筆者在外旅行、考察時，也慣常將一段行程留白，漫步當地街頭，探尋一座城市的故事。

城市漫步

荷李活道作為旅遊熱門景點聚集地，不止有文武廟、前中央書院校舍（今PMQ元創方）、前域多利監獄（今大館），沿此漫步，轉入水坑口街，留意其英文Possession Street，細究便會發現這裏是1841年英軍佔領香港時登陸點。（資料圖片）

試想每日上學上班，點對點移動，習慣了高效卻重複乏味的路徑，實則是被城市空間所規範。但城市最真實、最多樣的面向，往往藏身於那些被主流動線忽略的隙縫空間裏。城市裏步的過程，本質上就是一場個人與城市空間、社群的深度對話。一個不起眼的路牌設計、一片舊建築的磚牆，這些點滴瑣事匯聚成我們的日常。

荷李活道作為旅遊熱門景點聚集地，不止有文武廟、前中央書院校舍（今PMQ元創方）、前域多利監獄（今大館），沿此漫步，轉入水坑口街，留意其英文Possession Street，細究便會發現這裏是1841年英軍佔領香港時登陸點；再轉入差館上街，這裏曾是香港第一座警署（差館）的所在地，殖民政府是如何將監控力量插入華人社區呢？更瑣碎的探索方向，如古董店與畫廊、壁畫的並存看社區轉變，街道空間設計看殖民者對華洋社區的規範。

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在學習經歷上，最接近「城市漫步」的應是實地考察。然而，學校安排的考察往往帶有強烈的目的性：我們被帶往特定的座標，被要求觀察並反思預設的課題。歷史研究亦然。我們所學習的歷史是由人書寫的，因此必然帶着主觀的敘述角度、特定的史觀，以及史料的限制。

以殖民史研究為例，近年歷史學家便意識到傳統史學界依賴殖民地部檔案的局限，譬如檔案往往按照行政管轄區域分類，而忽略了背後複雜的人文、經濟與自然的空間。因此，歷史研究的演進，要靠歷史學家不斷用新的材料、新的詮釋角度去解答不同歷史問題，如同城市漫步隨心而行，靠求知欲下不期而遇的探索，能讓我們意外挖掘不少驚喜。

那麼，當我們下次漫步街頭，或許不止是散步，而是在以自己的腳步，改寫城市被呈現的方式。

文：趙梓銘

作者為國史教育中心（香港）青年組成員，現就讀香港浸會大學歷史系。

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