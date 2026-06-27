粵劇英譯面對挑戰 AI翻譯能否取代翻譯員？｜智凝都會

長久以來，粵劇不僅道出娓娓動人的故事與人物，更承載語言韻律、文化語境與集體記憶。早在上世紀40年代，已有可供演唱的粵劇英譯問世。近年，隨着粵劇走向國際舞台，香港作為中西文化匯聚的舞台，對粵劇英譯本的需求亦與日俱增。無論是為海外華僑、還是非華裔觀眾提供字幕，抑或翻譯劇本，都為保存並傳播這項非物質文化遺產藝術搭橋鋪路。

粵劇文化源遠流長。中新社圖片

然而，粵劇英譯難度極高，無論是劇場字幕翻譯，或是供觀眾和學者閱讀研究的劇本，都遠非「把廣東話換成英文」般簡單，而是需要將詞句韻律、曲詞典故及文化語境，移植到另一種語言與觀眾的感知中，當中涉及音樂、文化、表演與情感表達的多重考驗。在生成式人工智能（Generative AI）大舉挑戰翻譯領域之際，這門古老藝術的英譯工作，又呈現出怎樣的新面貌？當機器越來越能做到所謂「準確翻譯」之時，人類譯者是否還能保有不可替代的價值？

保留音韻節奏的挑戰

從「藝」方面來說，粵劇英譯的首要挑戰，來自語言、曲詞與音樂密不可分的關係。粵劇唱詞多採用古典詩詞（唐代近體詩）的格律，講求平仄、押韻、對仗、用典，亦必須配合傳統粵語九聲的聲調變化。即使是同一句曲詞，在特定板腔曲式（如二黃、梆子）中，唱腔的調度、高低、長短都有一定的限制。譯成英語後，如何保留原文的音韻性和節奏感成為其中一個幾乎牢不可破的難題。例如：原文套曲的韻腳是一韻到底的，那麼翻譯者是否須跟從這個規定，把單一韻腳也嵌入譯文當中？著名學者榮鴻曾（Bell Yung）翻譯唐滌生的《帝女花》時，便在如何讓英文唱詞「可唱」（singable）上花盡心思，反覆權衡利弊，力求在忠實與可演之間取得平衡。

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典故與弦外之音轉化

其次，文化典故與弦外之音（subtext）的轉化，更是另一大難題。粵劇唱詞充滿中國古典文學的文化意象（cultural imageries）：如以「梨花」諧音暗喻離別（可見於《蝶影紅梨記》）、「並蒂蓮」象徵幸福愛情、「簪折瓶沉」暗指破碎姻緣（如《夢斷香銷四十年》中唱詞）；又如《女兒香》則以禽鳥隱喻女性在披上戎裝後的堅強意志。這些意象對華人觀眾幾乎是不言而喻，譯成英文卻須面對不同程度的文化差距（cultural gap）。直譯往往會讓西方觀眾摸不着頭腦，但在現場字幕中添加註釋，既不可能在有限時間內完成，亦會破壞舞台的即時效果與流暢度。即使採用「意譯」，也可能丟失文化層次。筆者過往研究也發現，粵劇中高度程式化的「性別操演」（gender performativity）為翻譯增添難度：男旦演繹的女性細膩、女文武生展現的英氣，往往透過特定修辭技巧表達。譯者不僅要傳達意義，更要保留修辭張力，否則便難以延續粵劇的獨特靈魂。

事實上，AI在文學翻譯領域仍存在明顯局限。機器固然擅長處理海量數據與大數據演算，卻難以真正挖掘文化深層脈絡與情感精妙細微之處。對於粵劇這類饒富地域及歷史特質、並富含口語化表現的文本，AI訓練語料庫的些微偏差或會導致文本誤讀或淡化文化細節。於是，AI常常只能生成在字面上「正確」、卻缺乏神韻的平淡譯文。文學翻譯研究普遍認為，AI譯本容易流於語言貧乏，難以呈現原文的諷刺、幽默、情感層次與創造力。當譯者成為「後期編輯者」（post-editor）而非「創作者」（creator）時，翻譯過程中的靈光乍現與人文詮釋便可能遭削弱。

面對AI的潛力與限制，未來的粵劇劇本翻譯者該如何定位？這正是翻譯之「道」——在AI盛行的時代，我們必須秉持使用翻譯工具的倫理與原則，適度運用這些技術。在此日新月異的科技發展中，我們更應該設計「以人為核心」的工作流程，堅持讓AI擔任協作工具而非主導者。我們可以善用AI在語言轉換上所帶來的便利，將粵劇這門傳統藝術推廣至更廣闊的國際舞台，促進跨文化交流與對話。儘管科技的介入無疑改變了翻譯生態與文化傳播機制，我們仍須建立一套尊重傳統、賦權原創者、並強化人機協作的生成系統。

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人機合作保粵劇靈魂

粵劇劇本的英譯是交流、是對話，承載着廣府社群的集體記憶與美學追求。在不同語言、文化與聽覺美學之間搭建溝通橋樑，既為技術挑戰，也是文化身份（cultural identity）的展現。在AI浪潮下，我們期待看到的，是人機合作下仍能守住文化的溫度與舞台的靈魂；惟有如此，粵劇的英語聲音才可能既忠於原文，又在新語境中綻放自己的藝術光彩。

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文：香港都會大學人文社會科學院副院長（教與學）、副教授陳家愉博士

本文標題原為〈粵劇英譯的「藝」與「道」 ——面對AI衝擊的重塑〉。

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