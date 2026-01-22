體驗學習｜心理學與精神健康實習4階段 助大學生掌握輔導技巧 開發就業技能｜智凝都會

還記得若干年前的中秋節，筆者參加了一個中秋送暖活動，探訪長者中心老友記，和他們談天、玩遊戲、送月餅。愉快的下午轉瞬即逝，臨別時，突然有一位老友記在我面前哽咽說道：「很久沒有這樣開心地聊天了，我很捨不得你。」筆者頓時也被感動，眼眶泛紅，不知所措下，只好給老友記一個大大的擁抱。回程路上，我反覆思量：本着「以生命影響生命」的精神，我們該如何集結眾人之力去做更多好人好事、助人自助？當天內心的疑問，今天的我似乎已找到答案。

自3年前，筆者有幸為香港都會大學「心理學與精神健康榮譽社會科學學士」的四年級學生安排一門含學分、長達一學年的實習課程，名為「實習和體驗學習模式的專題研討」。課程分2階段：學生於首學期先在學校上課，練習輔導技巧、認識社區合作夥伴、探討心理學及精神健康的議題；次學期，學生會到社區合作夥伴的中心實習。每位同學於整個實習期均會由校方團隊和社區合作夥伴指導、跟進及支援，實現大學、學生與社區三方協作，達致助人自助。

體驗學習4階段

教學團隊參考了庫伯的體驗學習循環理論（Kolb's Experiential Learning Cycle Theory）來設計課程。透過4個階段的體驗學習循環，以加強學習成效。這4個階段包括：

1. 具體經驗（Concrete Experience）：學生參與學習體驗。

我們與社區合作夥伴建立了緊密的合作關係，當中包括精神健康綜合社區中心、長者中心、出租屋邨、中途宿舍、日間訓練中心、賭博失調者輔導及治療中心等，涵蓋港九新界多區。對不少同學來說，到社區合作夥伴的中心進行實習，都是全新體驗。實習內容十分廣泛，同學們有機會與中心服務使用者相處、帶領活動和興趣小組、進行家訪，以及到學校和社區作宣傳推廣。這些與服務使用者的直接互動，均有助培養同學的同理心、積極聆聽和表達關懷這3種人文特質。

2. 反思觀察（Reflective Observation）：學生對新體驗進行反思觀察，並留意在體驗中所感受到的與所知之間的差異。

實習期間，教學團隊會定期與同學進行面談，了解他們在實習過程中所遇到的機遇和挑戰，並細心聆聽他們的反思觀察。同時，同學亦要撰寫反思報告，從心理學角度闡釋他們在實習中的所思所想。教學團隊會因應情況提供具建設性的反饋，以促進同學在實習機構的服務和學習。

3. 抽象概念化（Abstract Conceptualisation）：學生透過反思，將體驗引伸到新的想法，或更新已有的概念。

於實習尾聲，教學團隊特別設計一節年終匯報，展示40名同學各自的實習經歷。歷時2小時的匯報中，同學與各位舊雨新知交流，互相學習。不少同學分享實習體驗如何讓他們對服務使用者及相關服務和議題產生全新理解。

4. 主動實驗（Active Experimentation）：學生將新想法付諸實行，並觀察其在社會中的應用效果。

同學透過體驗學習加強了軟技能和就業技能。有同學更被社區合作夥伴邀請於畢業後正式加入。可見體驗學習確實能促進個人成長及職涯發展，有利同學在未來的工作中實踐新的想法。

實踐全人教育

透過這門實習課程，我們匯聚了校方團隊、十多個社區合作夥伴和數十名同學，於社區實踐體驗學習，令師生皆收穫了大量經驗與心得。這個由大學、社區合作夥伴、學生組成的三方協作模式，加強社會不同持份者的互相了解和凝聚力，進一步推廣心理學及精神健康。我們應當繼續在不同領域大力推行含學分的實習課程。

大學教育絕對不止是授予學生一個學位、一張證書，好讓他們再去尋找前途或「錢途」，更是「授人以漁」，旨在實踐全人教育，培養學生人文素養及終身學習的能力。我們期望同學能以睿智和專業知識作全方位思考，支持個人成長及職涯發展，為社會作出貢獻。

文：香港都會大學人文社會科學院社會科學系高級講師 李芷君博士

