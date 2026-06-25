呂浩榮 - 《其實考試可以好Easy》 全方位備試攻略 微調書桌布置可「秒速專心」！｜讀具慧眼

在《多啦A夢》漫畫裏，野比大雄最怕誰？是愛揮拳頭的胖虎？還是整天碎碎念的媽媽？都不是！其實，他最怕的「大魔王」是——考試！

四大章節 傳授備試技巧

《其實考試可以好Easy》

若大雄能早點得到這本由香港作家張潤衡與譚寶雲度身訂造的《其實考試可以好Easy》，恐怕他再也毋須哭求多啦A夢掏出「記憶麵包」，便能談笑間破解考試魔咒，搖身一變成為自信學子。

本書核心在於「專注力」與「記憶力」的雙向鍛煉。作者深諳寓教於樂之道，將枯燥的神經科學與認知心理學，轉化為易懂的實戰秘笈。書中四大章設計如「隨意門」，通往有助成功的不同場景：

一、大腦解密：帶讀者認識專注力與記憶力背後的科學小知識，了解自己的大腦是如何運作的。

二、專注力Up：教我們如何運用不同的方法來提升學習效能。

三、記憶力Max：介紹過目不忘的魔法，幫助我們輕鬆記住所有知識點。

四、成就學霸之路：通過實踐演練，幫助你我建立良好的學習習慣，讓進步成為一件自然而然的事。

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筆者身為教育工作者，對此書愛不釋手。它誠如「出奇蛋」，一書滿足多個願望。書中不僅有嚴謹的科學研究，更展現極具溫度的「環境心理學」應用。例如如何微調書桌布置，讓我們「秒速專心」？

在實戰層面，書中所錄技巧均屬簡單易用的「法寶」。如「番茄工作法」，將課業優雅地切割，使大腦在緊繃與鬆弛間維持最佳的認知彈性；還有利用多種思維導圖將複雜思維「可視化」，配以多感官刺激，把被動灌輸轉化為主動探索。

作者沒有忘記我們與大雄一樣最愛的「吃」和「睡」！書裏詳細解釋了食物、睡眠與腦袋發展的關係，教考生考前該吃甚麼「聰明食物」，並以高質素睡眠幫大腦「存檔充電」。針對學業壓力，也為教師與家長奉上了「神助攻」的溝通和支援策略。

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「工欲善其事，必先利其器」，與其如大雄因學業受挫而躺在公園放空發呆，不如翻開這本綜合型學習秘笈。不論是尋求高效法門的莘莘學子，還是心繫育人的家長與老師，皆能獲得醍醐灌頂的啟發。且讓我們攜手，將那面目可憎的考試大魔王，馴化為一場「So Easy」的智力遊戲吧！

撰文：中華基督教會協和書院校長呂浩榮

本文標題原為〈其實考試可以好Easy〉。

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