彭潔嫻 - 《愛德華的神奇旅行》讓孩子體驗愛與生命教育｜讀具慧眼

凱特．狄卡密歐（Kate DiCamillo）的《愛德華的神奇旅行》（The Miraculous Journey of Edward Tulane），最初由我的兩個女兒推薦。原以為這只是一本普通的讀物，未料一讀便難以釋手，更再三細閱中英文版本。若要向孩子解釋「愛」這個深刻課題，這本書無疑提供了一個極佳的切入點。

《愛德華的神奇旅行》

故事主角是一隻精緻的瓷兔子愛德華（Edward Tulane），他外表無瑕，內心卻冷漠孤傲。然而，命運讓他經歷了一次次破碎與重組的流浪旅程，也正是在這些苦難中，他逐漸明白：生命的價值不在於維持自身的完美，而在於是否具備「去愛的能力」。

最令我動容的是他與病重女孩薩拉．魯思（Sarah Ruth）的相處。過去的愛德華只懂得「被愛」，當他陪伴在奄奄一息的薩拉身邊，他第一次放下了骨子裏的傲慢。當女孩用瘦弱雙臂緊抱着他，他居然為了逗女孩一笑而甘願扮演滑稽的「跳舞娃娃」時，他不再計較外表的光鮮，悄然由「被愛」轉變到「去愛」。當薩拉離世前最後一次凝視他時，愛德華經歷了真正的錐心之痛，作為讀者的我亦隨之揪心。原來這種痛是愛的代價，也是他從一個「物件」蛻變成「生命」的起點，深刻體現了同理心與利他精神的偉大。

延伸閱讀：陳偉邦 - 歸有光之深情｜藝文薈

另一處直擊心靈的情節是故事尾聲的「靈魂對話」。此時的愛德華飽經風霜，連瓷製頭部都碎裂成無數碎片。被匠人重新修復後，因為害怕再次承受失去的痛苦，選擇關閉心扉，冷酷地對自己說：「我再也不要愛了，那太痛苦了。」這正是許多人在受創後的真實寫照。然而店裏那隻見證百年滄桑的老娃娃卻一針見血地斥責他：「如果你不打算愛或被愛，那麼整個生命之旅都毫無意義。」這句話震撼了我的心靈。最終結局且留待讀者細味品嘗，但其背後所揭示的正是生命教育的真諦——唯有保持愛的勇氣，生命才能迎來真正的圓滿與救贖。

延伸閱讀：陳偉邦 - 道家思想 虛室生白｜藝文薈

身為校長，在日常教育生涯中，我經常目睹許多孩子在面對挫折時，會像故事後期的愛德華一樣，出於自我保護而築起高牆，用冷漠掩飾脆弱。這本書溫柔地提醒我們：愛誠然會帶來痛苦，但唯有愛才能治癒痛苦。期盼藉此分享，能引領更多師生與家長體悟「愛」的重量，並在生活的磨礪中，始終懷抱「希望」前行。

文：彭潔嫻

作者為中華基督教會基真小學校長。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

