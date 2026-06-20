鄭竣涵 - 如何描寫店舖？跟著名作家西西學習 掌握超強寫作技巧︱經典涵意

每天在城市裏行走，我們很容易便把「買東西」當成一件純粹的清單任務：走進商場，搭扶手電梯，通過明亮櫥窗，看見陳列整齊、價格清楚的貨品，買完便走。可是，西西的〈店舖〉提醒我們，店舖從來不止是一個交易的地方，只要願意從大街轉入小巷，放慢腳步，我們的城市便會突然豐富起來。

細心觀察 視野大不同

《花木欄》

在西西這篇散文裏，她先寫寬闊玻璃窗後，那些經常隨季節轉換的陳設，然後把視線帶進曲折小街小巷。這一轉，像是從亮麗的城市表面，走進另一面更有溫度的生活百態。偏僻街巷上，有木頭車的聲響，有空籮、紙盒、擔挑、繩索，也有人在路邊吃飯、捲煙、看攤。連和尚提着一束白菜走過這樣的畫面，也令人感到淡淡的日常，原來可以這樣生動。

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更有意思的是，西西看店舖，從來不止看它賣甚麼，也看它長成甚麼樣子。她筆下有陰暗而神秘的老店，門縫深深，裏頭擺着舊式家具、瓶花、畫屏，像把舊日歲月收在室內。也有「開朗」的籐器店，籮、籃、掃帚、小凳一路伸展到門前，像花瓣散開。這種描寫很是迷人，店舖在西西眼中就像人一般，各有性格，各有氣質。

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西西還特別擅長調動感官，她寫藥材舖的抽屜與瓶子，寫玻璃鏡業店裏雜陳的貨品，寫檀香舖、茶葉舖裏不同器物的形貌，讓人一邊讀，一邊像在逐間細看。原來一條街雖然混雜，仍可以在某個距離，聞出每間店的身份。西西沒有把舊街寫得浪漫失真，她會看見道路烏黑潮濕，看見樓宇老去，看見牆身剝落、工地圍起、空地荒草叢生。她甚至說，電梯的發明，使這些房子提早老去。城市向上生長的同時，舊事物便加快退場，百貨公司和超級市場越來越多，那些獨特的小店卻逐漸消隱。

我尤其喜歡文章末段，西西說，若有時間，她希望連店裏的角落、小碗，甚至碗上的灰塵都細心看。對的，真正重要的，未必永遠是巨大、嶄新、耀目的東西；那些容易被忽略的小店、小物、小手藝，也安安靜靜地，盛載着一座城市的生命。

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撰文：學校圖書館助理鄭竣涵

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