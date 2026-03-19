鄭竣涵 - 我喜歡你沉默的時候︱經典涵意

3月14日白色情人節，走在街頭，不難遇見情侶捧着花束，在氣氛浪漫的餐廳裏熱烈地交談着。節慶的日子總是被各種聲音填滿。人們彷彿習慣用音量與話語的密集度，來證明愛情的濃度。然而，當我們卸下節日的華麗包裝，回到日常時，你會發現，關係中最深沉的羈絆，往往發生在沉默無聲的時刻。

聶魯達的詩提醒我們，細水長流的愛情，或許就是共享一份舒適的沉默。（示意圖）

這讓我想起智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）的詩作〈我喜歡你沉默的時候〉。在多數人都在拼命尋找話題來填滿空白的時代，聶魯達卻反其道而行，對着愛人深情地告白：「我喜歡你沉默的時候，因為你彷彿不在。」既然相愛，怎會希望對方「彷彿不在」？但若曾有過一段安定且細水長流的關係，便會明白這是一種何等自在的境界。當兩個人同處一室，各自看書、工作，甚至只是安靜地發呆，毋須刻意找話題，也不會感到一絲尷尬。聶魯達將這種靜默形容得極美，他說那樣的沉默「明亮如一盞燈，簡單如一隻戒指」，更是「星子的靜默，如此遙遠而單純」。

在詩人眼裏，愛人的沉默從來不是冷漠，而是一種靈魂的沉澱，當語言都退場，剩下的便是愛意的投射。我們常常以為溝通，只能通過說話，但在這首詩中，聶魯達渴望的卻是「讓我和你交談，用你的靜默」。這是一種超越言語的默契，彷彿只要一個眼神交會，就能讀懂彼此宇宙裏的所有繁星。

當然，極致的沉默，偶爾也會帶來患得患失的錯覺。詩的最後一段，聶魯達坦承在這份深沉靜默中的一點脆弱。當愛人沉默得太久、太遙遠，甚至「令人心痛，彷彿你已經死去」時，只要對方輕輕吐出一句話，綻放一個微笑，就足以將他拉回溫暖的現實。他寫道：「而我感到歡喜，歡喜那並不是真的。」愛一個人，或許連對方的沉默也一併深愛，甚至能在其不言不語中，聽見千言萬語。

在資訊爆炸、訊息秒回的年代，我們似乎都太害怕失去聯繫，太急於用言語去確認對方的存在。然而，聶魯達的詩提醒我們，細水長流的愛情，或許就是共享一份舒適的沉默。因為你知道，即使四周鴉雀無聲，兩顆心依然緊緊相依，這才是生活裏，最踏實也最深刻的浪漫。

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文：鄭竣涵

作者曾任職書店，現為學校圖書館助理；以筆名「仍影」發表詩作。

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