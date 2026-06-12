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中華基金中學學生 慎用AI設計密室逃脫 同儕闖關大滿足｜專訪

知識轉移
更新時間：12:57 2026-06-12 HKT
發佈時間：12:57 2026-06-12 HKT

就讀中華基金中學的中五生李兆謙及中二生何溢朗，在「一日體驗式密室逃脫」活動中合作設計以科學為主題的密室。他們將測量pH值的實驗轉化為解謎關卡，讓參與同學從中尋找拯救熊貓的線索。

喜見激發同學思考

整個設計過程歷時3個月，期間他們參與了學校與LOST合辦的AI培訓課堂。何溢朗分享，AI大幅縮短了設計時間，「當初缺乏概念時，我們會先諮詢AI的初步意見，如場景顏色等，收集後再思考如何令遊戲變得更有趣。」李兆謙補充，AI在模擬空間布置上給予極大幫助，同時能事實查核（Fact check）遊戲背後的概念。他強調，「AI雖能節省時間，但我們仍須謹慎使用，最終亦必須親身作實體測試。」

延伸閱讀：中華基金中學玩住學 打造校園版「密室逃脫」 AI輔助發揮創意 跨科知識訂關卡｜專訪

看到設計化為實體，兩人均表示獲益良多。何溢朗笑言，看到同學成功闖關的開心神情，覺得一番努力沒有白費，亦為他們感到驕傲。李兆謙則認為，「看到自己由零開始設計的關卡能激發同學思考，讓他們平日學到的書本知識真正應用於解謎場景中，這份成就感真的讓人非常開心。」

延伸閱讀：港大同學會書院 「CASTLE」企劃 自選課程燃學習熱情︱專訪

記者：蘇麗珊 攝影：何君健 部分圖片 受訪者提供

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