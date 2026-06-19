STEAM教育｜原子筆係點運作？書寫工具變形記 即睇各種筆的物理機制！｜星島教室

大家試想像一下，如果你腦海中冒出了一個足以改變世界的超級發明，或者想寫一封「給10年後的我」，但一時間身上卻沒有任何工具能將這些想法記錄下來，這些靈感會隨時間流逝嗎？在這數千年人類文明中，書寫工具的發明，其重要性絕不亞於輪子或電力。它不僅是記錄語言的媒介，更是微型工程學的結晶。今天，就讓我們從科創的角度，拆解這支天天握在手裏的「魔法棒」。

由蘆葦桿開始……

泥板上用蘆葦桿「壓」出楔形文字。

書寫工具的演進，本質上是一場關於「摩擦力」（Friction）與「流體力學」（Fluid Mechanics）的革命。最早的人類並沒有「筆」的概念。在數千年前，蘇美爾人在濕潤的泥板上用蘆葦桿「壓」出楔形文字，而我們的祖先則在龜殼或獸骨上「刻」出甲骨文。

這時期的工具主要解決的是「材料硬度」問題——工具必須比載體更硬，才能夠留下痕跡。

羽毛筆的「毛細現象」

到了中世紀，歐洲流行羽毛筆（Quill）。從設計與科技科的角度看，這是一個精妙的大自然科學案例。工程師發現羽毛管的空心結構可以利用「毛細現象」（Capillary Action）來儲存少量墨水，但羽毛筆極其不便，書寫者須不斷削尖筆頭，且墨水流量極不穩定。

直至工業革命時期，人類才學會用不鏽鋼製作筆尖，並在筆尖中間切割出一條精細的縫隙，讓墨水能受控地流向紙張。這正是解難（Problem-solving）過程：透過結構改良，克服自然材料的局限。

現在我們筆袋裏常用的筆，看似大同小異，其實內部的物理機制大不相同，可以分類為不同的「機械系統」。

原子筆、中性筆及自動鉛筆

高小開始使用的「原子筆」（Ballpoint Pen）是微型滾珠系統的極致：原子筆的靈魂在於筆尖那顆直徑僅0.5至1毫米的碳化鎢鋼珠。當你在紙上書寫時，這顆鋼珠在高速旋轉，將後方黏稠的油性墨水帶到紙上。這其實是一個微型的「滾珠軸承系統」（Ball Bearing），既要保證旋轉極度流暢，又要精準控制縫隙以防漏墨，其加工精度要求極高。

其次是「中性筆」（Gel Pen），它是化學與物理的跨界合作。原子筆墨水太黏，寫起來費力；鋼筆墨水太稀，容易滲透紙張。中性筆則使用「剪切稀化流體」（Shear-thinning Fluid）。這種墨水在靜止時像果凍一樣黏稠，不會漏出；但當筆尖滾珠轉動產生摩擦與剪切力時，墨水會瞬間變稀，像水一樣流暢。這種「變形」特性，正是材料科學在生活中的應用。

最後是繪圖時最常用的「自動鉛筆」（Mechanical Pencil），它是一個完整的「機械設計」縮影。內裏包含了壓縮彈簧、抓緊筆芯的黃銅爪子（Clutch），以及推進結構。當你每按一下按鈕，內部機關就完成一次精準的位移控制。

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太空筆、觸控筆及永恆筆

費雪太空原子筆的構造與原理。

隨着科技發展，書寫工具早已跳出紙張的限制。最著名的例子莫過於「太空筆」（Space Pen）。普通原子筆依賴「重力」（Gravity）將墨水引向筆尖，但在太空無重力狀態下會失效。於是，工程師設計了加壓墨水缸，利用壓縮氮氣將墨水擠向筆尖，讓太空人能在倒立、極寒甚至水底書寫。這就是針對「極端環境」所提出的工程方案。

進入21世紀，書寫工具正經歷第二次大變革。「觸控筆」（Stylus）如Apple Pencil，內部充滿壓力感應器和藍牙模組，它們不再傳輸化學墨水，而是傳輸「數位信號」。

至於近年流行的「永恆筆」（Forever Pen），筆頭由特殊金屬合金製成，利用摩擦讓金屬分子留在紙上，達到「不用墨水也能寫作」的效果。這些創新不斷挑戰我們對「書寫」的定義。

下次當你拿起一支筆時，不妨停一停，觀察筆桿的握手位是否符合「人體工學」（Ergonomics）？筆蓋上的小孔有甚麼作用？筆夾的彈性又是如何設計的？每一支看似平凡的筆，都是人類為了追求更有效率、更美觀的溝通，而不斷進行「迭代設計」（Iteration）的成果。創科學習就藏在你指尖流動的每一道線條、每一處細節之中。希望大家在未來的設計與科技課堂上，也能擁有這種「拆解日常」的好奇心！

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小思考，大智慧

為甚麼大多數原子筆的筆蓋頂端都會設計一個小孔？ 如果你在一個完全無重力的太空實驗室裏，使用一支普通的「鋼筆」（Fountain Pen）寫字，會發生甚麼事？為甚麼？

參考答案

這是基於「安全設計」（Safety Design）的考量。由於中小學生常有咬筆頭的習慣，萬一不小心誤吞筆蓋並卡在氣管，筆蓋頂端的小孔便能確保氣管不被完全堵塞，維持最低限度的氧氣流動，為醫護人員爭取寶貴的救援時間。這種設計體現了產品設計中「防錯」（Poka-yoke）」與生命安全的重要關聯。 鋼筆將無法正常書寫。因為鋼筆主要依靠「重力」與「毛細現象」引導墨水流向筆尖。在無重力狀態下，墨水會因為液體表面張力而在墨囊內隨機漂浮，無法穩定到達筆尖；同時，已經流出的墨水可能會在筆尖處形成一個不斷脹大的圓球狀墨滴而不脫離，甚至飄散在空中造成污染。這說明了環境因素（重力）是工程設計中必須考慮的因素。

本欄逢周四刊登，由教育評議會邀請資深中小學老師、校長及大學講師撰稿，旨在為學生提供多元化的STEAM學習材料，引發學生探求知識的興趣，將學習融入生活，培養學生的世界觀、敏銳的觸覺、積極學習的態度。

文：英華書院設計與科技科/STEAM教育統籌林錫忠

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