李建文 - AI時代下教師角色 希望的傳承者｜牆角寒梅

在人工智能（AI）急速發展的浪潮下，教育界正面臨前所未有的劇變。當知識獲取變得觸手可及，教師角色被重新定義，我們更需深刻反思：教育的核心究竟是甚麼？

早前，天主教香港教區舉辦以「希望的傳承者」為題的「天主教學校教師日2026」，全港教師齊聚一堂。分享嘉賓周守仁樞機與龔廣培先生的真知灼見，為教育工作者帶來深遠啟發。

培育完整的人

在人工智能（AI）急速發展的浪潮下，教育界正面臨前所未有的劇變。（新華社圖片）

周守仁樞機指出，AI並非需要恐懼的洪水猛獸，關鍵在於如何正確駕馭，並在科技洪流中守護不可替代的人性價值。

教育的本質絕非單純培養符合市場標配的機器，而是培育「完整的人」。面對激烈的競爭與焦慮，很多年輕人害怕失敗。樞機勉勵道：「希望，其實存在於失敗之中。」唯有歷經挫折，人才能學會重新站立。學生不是冰冷的數據或成績，而是有情感的鮮活生命。在AI時代，教師躬身靠近、溫柔陪伴與聆聽的姿態，顯得越發彌足珍貴。

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龔廣培則強調，AI能模擬精準知識與華麗文字，卻複製不了真正的人性與愛。演算法懂得分析數據，卻不懂何謂犧牲；它能模仿情感，卻無法承載生命的重量。

因此，教師最崇高的使命，從來都是「以生命影響生命」。對身處邊緣或缺乏關愛的學生而言，教師一個肯定的眼神、一句真誠的鼓勵，便足以扭轉其人生。這種建立在愛與信任之上的生命連結，是任何科技都無法替代的。

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兩位講者不約而同地指出，AI應是輔助工具，而非靈魂的主宰。教育更重要的，是引領學生建立獨立思考、道德判斷與同理心。在能輕易獲取答案的時代，探索、犯錯與反思的「過程」，遠比答案本身更能滋養成長。

在這充滿焦慮與比較的年代，天主教教育所強調的「全人教育」——心、智、靈的均衡發展，彌足珍貴。教育的本質從來不是製造完美的複製品，而是以愛為本，陪伴每一個生命在希望中慢慢成長。

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文：李建文

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

原文標題為〈成為希望的傳承者〉

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