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《香港古道行樂》 在山林古徑尋覓獨特的樂趣｜開卷樂

知識轉移
更新時間：15:30 2026-05-31 HKT
發佈時間：15:30 2026-05-31 HKT

香港古道是擁有逾百年歷史的鄉間石砌路徑，在交通不便的年代，是村民往來與貿易的交通要道，現今部分由郊野公園保育。資深行山人士郭志標尋幽探秘半世紀，通過《香港古道行樂》等著作記錄古道的歷史痕跡。

《香港古道行樂》
《香港古道行樂》

2021年，漁護署向郊野公園委員會推介10條選定的郊野公園古道，乾隆古道為其一。連接沙田大圍與九龍坳（舊稱大坳）的乾隆古道，是昔日官富司轄下的交通要道。其名稱並非源於皇帝，而是因清乾隆57年（1792年），村民集資修護，將原本崎嶇的山路改建成平坦石徑，故留有「乾隆壬子」之名。此路曾是運送土沉香的必經之路，又稱「獅紅古道」。儘管行山界俗稱「乾隆古道」，但作者認為單以年號命名過於空泛，難以辨識起訖點。官方在定名時，需在約定俗成與地理資訊間作多方考量。

古道不僅服務日常，在非常時期更具特殊功用。西貢古道昔日是貿易要道，日佔時期因地勢隱蔽，成為游擊隊對抗日軍的據點。

延伸閱讀：《香港古道行樂》石塊疊砌的生活歷史｜開卷樂

在大埔往粉嶺一帶的石蹬古道，位於龍山與大丫硤之間，從流水響一路通往九龍坑老圍。它憑藉偏僻迂迴的特性，於日佔時期成為走私命脈，走私客往返內地販運火水、米糖等物資以求存。

鄰近的桔仔山坳古道現已修築為「流水響郊遊徑」。流水響雖已由天然飛瀑變為水塘，往昔石井聲響不再，但其秋冬時份白千層與落羽杉轉黃的湖光山色，仍吸引大批攝影愛好者慕名而來。

延伸閱讀：《漢會信札》 從華文信札看早期香港史｜開卷樂

大嶼山的鹿湖古道是佛教修行文化的縮影。在上世紀50年代碼頭建成前，大澳交通不便，僧侶或香客除了徒步，還會僱用人力「山兜」往返鹿湖或寶蓮寺，甚至作為送醫的交通工具。古道沿途分布着鹿湖精舍、靈隱寺等眾多歷史建築與墨寶，是認識當地佛教文化的絕佳路徑。

另一遠足熱點元荃古道，昔日是元朗村民往返荃灣的貿易要道，現已發展成「元荃古道郊遊徑」。此徑起點於柴灣角，終點大棠，全程約需5個半小時。其優點在於行程靈活，遊人可在中途前往深井品嘗燒鵝，或在年末時份經大棠郊野公園前往楓香林欣賞紅葉，成為都市人假日尋幽的一大去處。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

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