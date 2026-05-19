《香港古道行樂》石塊疊砌的生活歷史｜開卷樂

資深行山專家兼攝影師、人稱「標叔叔」的郭志標，半世紀以來在山林尋幽探秘。他通過《香港古道行樂》等多部著作，記錄一些擁有歷史故事的隱秘道路，為香港本土文化留下紀錄。

古道閒談

郭志標通過與烏蛟騰村民王華交流，揭示了該村往沙頭角區的谷埔村有新舊路之別：被稱為「媽騰古道」的是新路；舊路山勢較險峻傾斜，現已鮮有人蹤。（資料圖片）

香港古道是指鄉間具有逾百年歷史的石砌道路。以往在村與村之間，不管是為了交際往來還是買賣，都得從自然界中開墾出連接之路。耕畜漁樵、婚姻嫁娶、傳遞書信、投墟買賣、保衛家園、福音傳道……由一塊塊石頭搭建的橋樑通道，便是當年肩負起諸多人事活動的交通樞紐。

延伸閱讀：《漢會信札》 從華文信札看早期香港史｜開卷樂

古道選用石頭建材，因石路穩固耐用，能就地取材，且方便當年赤腳或穿草鞋的百姓在雨天行走，避免泥濘打滑。然而，昔日古道有的因城市發展被改建為公路，有的則因人口遷移而隱沒於荒草中。現今保存下來的古道，大多已轉型為郊遊徑或遠足徑。

這些為了生計和社群互動而生的道路，本沒有既定名字，為了表示其位置，道路通常以所處的地方命名。例如蓮麻坑的竹山坳古道，「竹山坳」是當地村民世代沿用的地名，不熟悉該地的遊人鮮少知曉。

若道路遠長，則改用複合地名方法，取兩個地名的首字，串連成一個令人一看便知起點與終點的名稱，例如由元朗往荃灣，便是元荃古道；又或是鳳園連接馬尾下，稱為鳳馬古道。

延伸閱讀：6作家合撰《人間異冊》 妖怪也有溫度｜開卷樂

新界東北古道群（如八仙嶺、吊燈籠等）是行山者必訪地區。郭志標通過與烏蛟騰村民王華交流，揭示了該村往沙頭角區的谷埔村有新舊路之別：被稱為「媽騰古道」的是新路；舊路山勢較險峻傾斜，現已鮮有人蹤。

有些歷史事件因缺乏紀錄而難以考究全貌，生者的見證是沙漏下的一手史料，古道亦然，它仍在那裏時，靜候着尋求者在其被湮沒前，來探索它的故事。

時移世易，石頭小徑也敵不過歲月侵蝕，然而古道的價值在於承載着舊日的風土人情、鄉村生活和地方典故，記錄了香港重要的歷史。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<