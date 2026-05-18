黃敬珊 - 愛禮信劇社 齊心與承傳｜津中樂道

劇社的周年演出於3月底圓滿落幕，觀眾反應熱烈，令人振奮。

相片的溫度

公演當晚，不少校友亦到場支持。他們有不少當年也參加劇社，也常回校分享，帶領和扶持學弟妹，薪火相傳，一代接一代。（圖片來自迦密愛禮信中學FB）

本年的劇目《相片的溫度》以一張舊照片為核心，交織1983年漁村與2025年城市的故事，呈現兩個年代的鮮明對比：昔日漁民在颱風後的團結互助，與現代都市中科技冷漠的張力。同學們的學習歷程亦十分豐富，「海上真人圖書館」活動加深了他們對漁民生活的理解；演員楊詩敏則在校內「與領袖對話」中分享追夢心路。公演當晚，幾位漁民及楊小姐更親臨支持，並給予寶貴意見，殊為難得。

延伸閱讀：黃敬珊 - 一個情境 多元學習 | 津中樂道

劇社自2015年成立以來，發展穩健，近年更在校際戲劇節屢獲殊榮。令人欣喜的是，劇社讓不少愛禮信人找到自己的興趣、亮點和夢想：他們當中，有獲邀參加「傑出學生戲劇訓練班」，有投身《奮青樂與路》音樂劇的台前幕後工作，有入選香港話劇團少年團，也有畢業後進入演藝學院或修讀媒體傳播系等，繼續在演藝領域中開拓屬於自己的天地。

回顧劇社能夠持續發展，同工齊心是關鍵。老師與導師們不僅提前規劃，更提供多元訓練機會，培育同學的過程持續而深入，而非僅止於一次比賽。劇社與特殊教育組緊密合作，讓戲劇活動成為學校品格教育、價值觀培養及共融教育的一部分；STEAM學科訓練同學舞台與道具設計技巧；化妝班同學為演員化妝；視藝老師帶領同學設計海報與製作明信片；宣傳組老師協助推廣與票務。眾志成城，形成強大的協同效應。更難能可貴的是，一眾同工，和已榮休的前輩，每逢劇社演出，總會到場為學生打氣，這正是「齊心」的最佳寫照。

延伸閱讀：黃敬珊 - 學習的重要元素——體驗與交流｜津中樂道

另一重要要素是承傳。現任劇社顧問老師正是當年的成員；公演當晚，不少校友亦到場支持。他們有不少當年也參加劇社，也常回校分享，帶領和扶持學弟妹，薪火相傳，一代接一代。

齊心與承傳，正是團隊持續發展的重要養分。

文：黃敬珊

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為迦密愛禮信中學校長。

原文標題為〈團隊持續發展的要素〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<