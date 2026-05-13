校園藝術大使2026｜細膩筆觸畫出強大生命力 4位校園藝術大使從觀察到創作的成長旅程

（lead）孩子筆下，藏着一個比現實更繽紛的世界，一朵花、一束陽光、一隻窗外的鳥，都能成為筆下的主角。由香港藝術發展局主辦的「校園藝術大使計劃」踏入第18個年頭，至今已有超過19,000位中小學及特殊學校學生參與。今屆以「聚合．藝想」為主題，鼓勵學生在藝術中探索無限可能。今期四位校園藝術大使，分享了他們從觀察到創作的奇妙旅程 —— 有人為一朵菊花注入堅毅的靈魂，有人在花展的陽光下與色彩嬉戲，有人追隨雀鳥的蹤跡畫下生命的靈動，也有人透過石膏像的鬍鬚與線條，磨練出一雙更敏銳的眼睛。每一幅畫，都是一次與自己、與世界對話的印記。讓我們一同走進他們的藝術天地，感受那份最純粹的創作快樂。

3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使過往的藝術體驗與感悟，分享他們在藝術旅途上的收穫與精彩瞬間。計劃詳情：>>按此<<

1) 藝術大使：梁康悅 聖士提反女子中學附屬小學（小五）

梁康悅同學的荷馬石膏像素描作品。

我近期創作了一件鉛筆素描作品──荷馬石膏像。這是一項基礎的人像素描練習，也是提升我人像素描能力的重要訓練。

繪製荷馬石膏像充滿挑戰，其中最大的挑戰在於荷馬像濃密又捲曲的鬍子，鬍子與頭髮自然接連，整體形體結構相當複雜。因此，在正式動筆之前，我需要仔細觀察和分析其造型結構，為繪畫作好準備。

起稿時，我先掌握主要形體，特別留意比例關係──尤其是頭部的大小。然後，我才逐步深入刻畫面部、頭髮及底座等細節。在過程中，我不時提醒自己避免過度拘泥細節，而忽略整體的結構與關係。因此，我需要反覆檢視局部與整體是否平衡，並不斷作出調整，使畫面更為和諧。

總括來說，這次繪製荷馬石膏像的經驗，不但加深了我對整體觀念、明暗對比及空間關係的理解，也訓練了我在人像素描方面的技巧，為日後進一步學習打下穩固的基礎。

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2) 藝術大使：蘇柏晴 天主教聖華學校（小五）

蘇柏晴同學在花展寫生活動中描繪花卉畫作。

去年，我跟隨學校參加了一場盛大的花展寫生比賽。那是我第一次在戶外花園中，正式拿起畫具對着盛放的真花創作，心情既緊張又雀躍。陽光灑落在展區，整個花園就像一幅巨大的調色盤，玫瑰、鬱金香、向日葵競相綻放，色彩層層疊疊，空氣中瀰漫着清新的花香與泥土氣息，令人不禁深深吸一口氣。



我選擇了一叢嬌豔的牡丹作為描繪對象。牡丹的花瓣豐滿而重疊，顏色從深紅漸變到粉嫩的邊緣，看起來華貴而動人。我先用鉛筆輕柔地勾畫出粗壯的花莖和寬大的葉片，再耐心捕捉每一片花瓣的弧度和層次。有些花瓣被陽光照亮，有些藏在陰影裡，我努力把這些光影變化一一記錄在畫紙上。



上色時，我選用了水彩顏料。先用大筆刷鋪上淡色的底層，讓顏色自然暈染，營造出柔和的過渡，再用細筆加強深色部分，增強花瓣的立體感。至於綠葉的用色方面，我將藍綠和黃綠混合，嘗試呈現葉脈的紋理和光線的折射。過程中，水彩不小心暈開，邊緣也有些許顏料滲出，雖然看起來不太工整，但這些意外的痕跡反而為畫面增添了一份生動的自然感。



比賽時間過得飛快，呈交畫作時，我的手還沾滿顏料。雖然最後未能獲得名次，但那個下午完全沉浸在大自然與色彩中的感覺，至今仍是我最珍貴的回憶。這次寫生經驗不但讓我更懂得觀察花朵的細微之美，也體會到藝術創作的自由與快樂。每當看見牡丹綻放，我都會想起那天的陽光，以及畫紙上的斑斕的色彩。

3) 藝術大使：陳心柔 香港教育大學賽馬會小學（小四）

陳心柔同學描繪雀鳥姿態與神韻的畫作。

我很喜歡透過繪畫尋找樂趣。因為完成一幅悅目的畫作時所帶來的滿足感，是只有藝術創作能給予我的。



我家住在新界區，平日在家附近的公園或校園見到不同種類的雀鳥，例如麻雀、珠頸斑鳩、鴿子、鷺鳥等，有時甚至會見到雄壯的鷹展翅飛翔。牠們的動態、外形、色彩斑斕的羽毛都深深吸引着我。為了更深入認識這些鳥類，我嚷着媽媽給我買《香港雀鳥圖鑑》，發現原來在香港這個小小的地方，竟然棲息着這麼多不同品種的鳥類，每一品種都各有特色，令我大開眼界。



我開始思考，若能把自己喜歡的雀鳥用畫筆描繪出來，該是多麼美好的事情。於是，我向老師請教，學習如何把鳥類的美態栩栩如生地呈現出來。我明白到創作的第一步來自細心的觀察。無論是羽毛的層次、顏色的變化，還是雀鳥的眼神和動態，都要細心觀察。除了實地觀察，我也會透過閱讀圖書和在網絡上搜尋圖片，細心留意雀鳥的形態與細節，讓自己更有準備地下筆。



繪畫雀鳥時，需要特別留意細節，例如羽毛在不同光線下所呈現的顏色和光暗的變化。同時，雀鳥的眼睛亦十分重要，因為對體型較小的雀鳥而言，眼睛往往是整個畫面的焦點，若能把眼睛描繪得生動有神，畫作自然更具生命力。要把雀鳥畫得好，也需應用到不同的繪畫技巧。下筆時必須用心專注，一絲不苟地處理每個細節。雖然過程並不容易，但我依然非常享受繪畫創作的過程，每當發現自己有所進步，掌握到新的繪畫技巧時，那份滿足感真是不可言喻啊！

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4) 藝術大使：莫文恩 鳳溪廖潤琛紀念學校（小五）

莫文恩同學與她的畫作。

有一天上視藝課，老師請我們畫一朵象徵堅強的菊花。這是我第一次如此仔細觀察它，細長的花瓣層層疊疊地擁抱在一起，結構複雜，我覺得十分困難。

剛動筆時，我總是擔心畫得不夠神似，手心不知不覺冒出汗來。看着紙上歪歪扭扭的線條，我心裡感到一陣挫折，甚至懷疑自己是否沒有藝術細胞。就在這時，老師走到我的身旁，輕聲對我說：「藝術不是打印機，畫出你感覺到的生命力才是最重要的。」這句話彷彿一陣暖流，讓我緊繃的心情慢慢放鬆了下來。

我閉上眼睛，想像菊花在寒風中依然挺直腰桿、堅毅不屈的模樣。再次拿起筆時，我的動作變得大膽起來。我用明亮的黃色鋪滿花瓣，再用深綠色勾畫出鋸齒狀的葉子，讓整朵菊花顯得充滿力量。

當畫作完成的那一刻，我心裡湧起一股前所未有的滿足感。這次畫菊花的經歷，讓我深深感受到，藝術不只是色彩的堆疊，更是一種心情的釋放。每當我沉浸在畫畫的世界中，原本煩躁的心就會變得安靜下來。

我發現，只要敢於下筆，每個人都能在藝術的世界中，找到屬於自己的那一片樂土。

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