校園藝術大使2026｜台上一分鐘 台下十年功 4位校園藝術大使的舞台成長記
發佈時間：08:30 2026-04-29 HKT
你的孩子是否喜歡在家中對着鏡子唱歌、扮鬼扮馬講故事？也許他們心中早藏着一個舞台夢。由香港藝術發展局主辦的「校園藝術大使計劃」踏入第18年，累計委任超過19,000名中、小學及特殊學校學生，鼓勵他們走出課室，在藝術中探索自我、分享快樂。
以下四位校園藝術大使，透過音樂劇、學校戲劇節等演出，不只學演戲，更學懂堅持、合作與自信。從排練的汗水到謝幕的掌聲，一起聽聽他們在舞台上成長的真實心聲。
3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使過往的藝術體驗與感悟，分享他們在藝術旅途上的收獲與精彩瞬間。計劃詳情：>>按此<<
1) 藝術大使：賴睿妍 嘉諾撒聖家學校（九龍塘）（小六）
最近，我有幸參演了一齣音樂劇《一束光——高錕的記憶》，在劇中飾演高錕教授的童年，以及他的兒子高明澄。透過這次演出，我不但更深入認識了高錕教授的一生成就，也大大豐富了我對藝術表演的理解。
這齣音樂劇運用了很多嶄新的燈光特效，配合着演員的舞蹈和舞台排位，令整個演出層次分明，效果十分震撼，讓我深刻體會到舞台藝術結合科技所帶來的魅力。
在長達七個月的綵排期間，我有機會與不同台前幕後的專業劇團及演員合作，從中學習到寶貴的團隊精神。由劇團遴選、圍讀劇本、學習唱歌、排戲、排舞、串排、到最後的正式演出，每一個階段都需要高度的專注與努力。
兩個半小時的表演背後，承載着很多人的心血與付出，正正體現了「台上一分鐘，台下十年功」的道理。能夠在短短數小時內，透過故事與音樂，把訊息和情感傳遞給觀眾，這便是音樂劇所蘊含的獨特魔力！
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2) 藝術大使：陳頌澄 聖母無玷聖心學校（小六）
在2025年，我參與了香港學校戲劇節，演出的劇目名為《有禮第一樓》。在劇中，我飾演一位因被老鼠嚇到而變得無禮的女孩——小花。透過這個角色，我不但學會了如何以不同的性格去演繹不同的角色，更深刻體會到合作精神、隨機應變和待人有禮的重要性。
我們的演出獲得評判和教育局的肯定，分別被選中參與公開演出及大型匯演《璀璨藝匯2025》。透過這兩次的演出，我更深入認識到大型表演的運作方式。除了同學之間的合作，我們還需要配合不同單位的時間安排、舞台場景的轉換等，這些都是寶貴的學習經驗。
在公開演出時，觀眾席上多了很多陌生的臉孔，但我仍能充滿信心地完成演出，這讓我明白到自信是演員必須具備的重要特質。在老師的帶領下，我們進行了充足的排練，加上同學之間的默契，令我能適應不同的演出場地，順利呈現角色，信心亦因此大大提升。
戲劇帶領我與觀眾分享不同的情緒和故事，也讓我在排練過程中培養出堅毅的意志。這次戲劇體驗是一趟豐富而難忘的學習經歷。
3) 藝術大使：劉君謙 長沙灣天主教小學（小六）
回顧2025年，最令我最難忘的經歷，莫過於參加香港學校戲劇節。為了備戰比賽，我和同學們經歷了密集的排練，以及背誦大量台詞的挑戰。過程雖然辛苦，但我非常享受當中的每一刻。
從老師為我們選角、圍讀劇本開始，到與同學一起排練站位、設計動作，以及反覆調整表情和語氣，每個環節都是一次寶貴的學習。我們經常聚在一起，討論如何演繹每一幕。在老師細心的指導和建議下，我們不斷嘗試和練習，逐漸找到了最合適的表演方式。這不但提升了我們的演技，也加深了彼此之間的默契。
比賽當天，我努力壓下緊張的情緒，專注地把平日排練的成果呈現在舞台上，並不斷提醒自己：「只要還沒步入側幕，演出就仍在繼續。」比賽結束後，評審特別提到我「直到離場那一刻都保持投入」，這番評語令我如釋重負，也給了我莫大的鼓舞，感覺一切辛苦都沒有白費。更令我感動的是，整個團隊能夠團結一致，為同一個目標全心全意地努力。
這次經歷讓我更加熱愛戲劇表演，也啟發了我日後繼續勇於嘗試和挑戰自己。我希望未來能繼續參與不同的演出，演繹更多角色，發掘自己更多的可能性。
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4) 藝術大使：黃昳晴 聖保祿天主教小學（小四）
鈴鈴鈴，鈴鈴鈴……久違了的聖誕歌聲再次響起，不禁讓我想起一年前參與的一齣舞台劇——《聖誕老人玩轉聖誕假》。
我們由十月開始投入排練，內容包括圍讀劇本、唱歌及跳舞。排練初期，我面對不少挑戰。首先，我沒有舞蹈基礎，學習舞步時總是跟不上節奏。其次，在劇團中我並沒有來自同校的同伴。面對來自「五湖四海」的小演員，起初我感到非常緊張，不知怎樣與他們交流。除此之外，排練時間十分長，在星期六、日也要排練，有時甚至由下午二時一直排練至晚上十時，令我感到十分疲累。最令我難忘的是，踏入十二月，在完成「入台」綵排後的第二天，我竟然病倒了！
終於，到了十二月二十日，一連三天的公演在上環文娛中心舉行。站在舞台上，看到台下座無虛席，我感到十分緊張。不過當我聽到觀眾開懷的笑聲、熱烈的掌聲和歡呼聲時，便慢慢投入演出當中。我亦深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」的道理，一切的努力和付出都是值得的。
這次舞台劇的經歷實在難能可貴，讓我獲益良多。首先，演出成功帶來的滿足感，令我明白到只要用心練習，就一定會有進步。其次，我學會了如何與人相處，與團員交流，從彼此身上學習，互相支持。最後，我亦學懂了如何妥善分配時間，在兼顧學業的同時參與排練。我十分珍惜這次寶貴的經驗，希望日後再有機會參加同類型的表演活動。
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