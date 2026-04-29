校園藝術大使2026｜台上一分鐘 台下十年功 4位校園藝術大使的舞台成長記

在2025年，我參與了香港學校戲劇節，演出的劇目名為《有禮第一樓》。在劇中，我飾演一位因被老鼠嚇到而變得無禮的女孩——小花。透過這個角色，我不但學會了如何以不同的性格去演繹不同的角色，更深刻體會到合作精神、隨機應變和待人有禮的重要性。

我們的演出獲得評判和教育局的肯定，分別被選中參與公開演出及大型匯演《璀璨藝匯2025》。透過這兩次的演出，我更深入認識到大型表演的運作方式。除了同學之間的合作，我們還需要配合不同單位的時間安排、舞台場景的轉換等，這些都是寶貴的學習經驗。

在公開演出時，觀眾席上多了很多陌生的臉孔，但我仍能充滿信心地完成演出，這讓我明白到自信是演員必須具備的重要特質。在老師的帶領下，我們進行了充足的排練，加上同學之間的默契，令我能適應不同的演出場地，順利呈現角色，信心亦因此大大提升。

戲劇帶領我與觀眾分享不同的情緒和故事，也讓我在排練過程中培養出堅毅的意志。這次戲劇體驗是一趟豐富而難忘的學習經歷。

3) 藝術大使：劉君謙 長沙灣天主教小學（小六）

劉君謙同學在香港學校戲劇節的演出。

回顧2025年，最令我最難忘的經歷，莫過於參加香港學校戲劇節。為了備戰比賽，我和同學們經歷了密集的排練，以及背誦大量台詞的挑戰。過程雖然辛苦，但我非常享受當中的每一刻。

從老師為我們選角、圍讀劇本開始，到與同學一起排練站位、設計動作，以及反覆調整表情和語氣，每個環節都是一次寶貴的學習。我們經常聚在一起，討論如何演繹每一幕。在老師細心的指導和建議下，我們不斷嘗試和練習，逐漸找到了最合適的表演方式。這不但提升了我們的演技，也加深了彼此之間的默契。

比賽當天，我努力壓下緊張的情緒，專注地把平日排練的成果呈現在舞台上，並不斷提醒自己：「只要還沒步入側幕，演出就仍在繼續。」比賽結束後，評審特別提到我「直到離場那一刻都保持投入」，這番評語令我如釋重負，也給了我莫大的鼓舞，感覺一切辛苦都沒有白費。更令我感動的是，整個團隊能夠團結一致，為同一個目標全心全意地努力。

這次經歷讓我更加熱愛戲劇表演，也啟發了我日後繼續勇於嘗試和挑戰自己。我希望未來能繼續參與不同的演出，演繹更多角色，發掘自己更多的可能性。

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4) 藝術大使：黃昳晴 聖保祿天主教小學（小四）

黃昳晴同學參演舞台劇《聖誕老人玩轉聖誕假》。

鈴鈴鈴，鈴鈴鈴……久違了的聖誕歌聲再次響起，不禁讓我想起一年前參與的一齣舞台劇——《聖誕老人玩轉聖誕假》。



我們由十月開始投入排練，內容包括圍讀劇本、唱歌及跳舞。排練初期，我面對不少挑戰。首先，我沒有舞蹈基礎，學習舞步時總是跟不上節奏。其次，在劇團中我並沒有來自同校的同伴。面對來自「五湖四海」的小演員，起初我感到非常緊張，不知怎樣與他們交流。除此之外，排練時間十分長，在星期六、日也要排練，有時甚至由下午二時一直排練至晚上十時，令我感到十分疲累。最令我難忘的是，踏入十二月，在完成「入台」綵排後的第二天，我竟然病倒了！



終於，到了十二月二十日，一連三天的公演在上環文娛中心舉行。站在舞台上，看到台下座無虛席，我感到十分緊張。不過當我聽到觀眾開懷的笑聲、熱烈的掌聲和歡呼聲時，便慢慢投入演出當中。我亦深刻體會到「台上一分鐘，台下十年功」的道理，一切的努力和付出都是值得的。



這次舞台劇的經歷實在難能可貴，讓我獲益良多。首先，演出成功帶來的滿足感，令我明白到只要用心練習，就一定會有進步。其次，我學會了如何與人相處，與團員交流，從彼此身上學習，互相支持。最後，我亦學懂了如何妥善分配時間，在兼顧學業的同時參與排練。我十分珍惜這次寶貴的經驗，希望日後再有機會參加同類型的表演活動。

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