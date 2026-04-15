校園藝術大使2026｜黏土、陶藝、模型 4位校園藝術大使用雙手說故事

由香港藝術發展局主辦的「校園藝術大使計劃」至今共委任超過19,000位來自中、小學及特殊學校學生。踏入第十八屆，今年以「聚合·藝想」為主題，鼓勵學生透過跨媒介藝術探索無限可能。今次分享的四位校園藝術大使 —— 鄧昊揚、劉卓宜、周諾允、簡莆霖，分別用黏土、陶泥與紙皮，變出海龜、風鈴與唐樓。讓我們一起走進這四位小藝術家的世界，看看他們如何用雙手創作出充滿溫度與想像力的作品。

3月至5月期間，《陽光校園》將陸續刊登新一屆校園藝術大使過往的藝術體驗與感悟，分享他們在藝術旅途上的收獲與精彩瞬間。計劃詳情：>>按此<<

1) 藝術大使：鄧昊揚 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（小學部）（小五）

鄧昊揚同學創作的小熊「PERCCI」。

在我繽紛多彩的黏土世界裡，我創造了自己最喜愛的小熊「PERCCI」——他是我們學校的吉祥物。我把PERCCI想像成一位活潑的小伙伴，走出日常，與我一同舉辦一場充滿歡樂的派對。派對上擺滿了我最愛的甜點：鋪上糖霜的彩虹波板糖、灑滿彩色糖針的朱古力冬甩，還有點綴着鮮紅士多啤梨的奶油蛋糕，每一樣都像從童話裡走出來，充滿甜蜜的驚喜。

為了讓作品更有動感和夢幻的感覺，我特意把一個裝滿七彩糖果的透明玻璃罐倒轉，輕輕放在PERCCI的頭上。只要PERCCI微微一動，糖果彷彿就會從空中灑落，化作一片漫天歡樂的色彩。透過這個誇張又充滿想像力的構圖，我希望邀請每一位欣賞作品的人，一同進入這個甜蜜的小樂園，感受那份純真而簡單的快樂。

創作這件黏土作品時，我感受到揉捏黏土帶來的溫暖與喜悅。希望PERCCI和他頭上的「糖果雲」，也能為大家帶來滿滿的好心情，讓笑容在心中飛揚一整天。

2) 藝術大使：劉卓宜 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）（小六）

劉卓宜同學的作品《塑海新生•美景回龜》。

《塑海新生•美景回龜》是我近期創作的一件立體藝術裝置作品。作品以海龜為主題，象徵海洋生態，並反映塑膠污染對海洋生物的嚴重威脅。

作品運用強烈對比的構圖，將兩個截然不同的海洋世界並置呈現。作品一側描繪被塑膠袋、魚網及樽蓋淹沒的受污染岸邊，龜殼以氣泡膠和熔黏塑片構成，呈現纏繞與裂痕的狀態。旁邊再以回收樽身及輕黏土塑造成白化珊瑚，象徵受傷而脆弱的海洋環境。

作品另一側則呈現潔淨而充滿生機的海域。我運用彩色黏土，結合樽蓋與吸管等回收物料，構築出繽紛的珊瑚花園。海龜能順利上岸產卵，孵化出的小海龜自由地游向大海，畫面充滿着希望與新生。透過兩個世界的對照，我希望凸顯環境保護的重要性，以及人類行為對海洋未來的深遠影響。

本作品特別使用升級再造的材料進行創作，讓我更深刻體會到藝術不僅是美的呈現，更能成為引發社會反思的力量。我希望透過這件作品，提醒大眾珍惜資源，減少塑膠污染，守護海洋生態，讓海龜得以真正回歸自然，讓海洋重現生機。

3) 藝術大使：周諾允 聖公會聖安德烈小學（小六）

周諾允同學的陶藝作品。

學習藝術不僅提升我對藝術的修養，更培養了我的毅力與耐性。

兩年前，我從最基本的手捏陶土開始，一步一步踏進陶藝的世界。最初，我用雙手塑造平面的魚形裝飾，其後挑戰立體的貓頭風鈴雕塑，繼而再學習拉坯，逐漸加深對陶藝創作的理解。當我開始學習拉坯時，雙手在旋轉的陶輪上微微顫抖。經過多次嘗試，終於成功拉出人生中第一個陶杯。之後，我更掌握了上釉技巧，製作出色彩繽紛的碗盤，以及充滿個性的豹型面具。

陶藝創作的過程並不一帆風順，作品常因乾裂或燒製失敗而破碎。面對一次又一次的失敗，我始終抱着屢敗屢試的精神，從不氣餒，並學會細心修補作品的方法。漸漸地，我開始享受每一次重來的過程，從中體會創作的樂趣與成長。

最令我難忘是完成屬於自己的陶製風鈴，將它掛在家中的窗邊，隨風響起清脆悅耳的聲音。假日裏，我捧着親手製作的陶杯，品嚐一杯熱騰騰的朱古力，心中滿載成就感與溫暖。我期望未來可以分享更多創作的經驗與歷程，讓更多人體驗「不一樣的藝術」。

4) 藝術大使：簡莆霖 石籬天主教小學（小五）

簡莆霖同學的唐樓模型作品。

我近期創作了一件唐樓模型作品，希望透過模型呈現舊日香港的建築面貌。唐樓是老社區中常見的建築，它充滿濃厚的生活氣息。作品中的破舊牆壁、褪色的招牌及風化的紋理，都是歲月留下的痕跡，也是我要在模型中保存的「老香港」氣息。

在製作過程中，我使用紙皮搭建唐樓的主體結構。為了營造出舊建築的感覺，我在顏色的配搭上使用了多層深色顏料，層層塗抹和混合，讓牆身營造出陳舊的氣氛，展現出唐樓飽經歲月的質感。

模型裡的「周記」招牌，是我參考老香港街舖的樣式親手繪畫的，而「買一送一」的直立招牌，也模仿了街邊小店常見的宣傳方式。在唐樓的頂部，我用黏土製作了一個小人偶，還搭配了兩個燈箱及玻璃幕牆的裝飾，希望還原昔日舊社區的面貌。

我十分享受整個創作過程，因為可以一邊動手做模型，一邊想像從前香港人的生活。我更希望未來能接觸更多樣化的藝術形式，並和更多朋友合作創作更多有趣的作品，與身邊每一個人分享藝術帶來的樂趣。

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