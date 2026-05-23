中史｜千湖之省︰湖北 名勝史事介紹 黃鶴樓因何而建？｜星島教室

湖北，簡稱「鄂」，古稱荊楚，地處長江中游，因位於洞庭湖以北而得名，省會武漢市。其東面連接安徽，南連江西、湖南，西與重慶接壤，北面毗鄰陝西與河南。湖北水系縱橫、河網密布，據統計，全省大小河流多達1000多條，湖泊星羅棋布，面積百畝以上者逾750個，「千湖之省」果然名不虛傳。

名士輩出 戰略要衝

黃鶴樓 (圖片由作者提供)

大家對範文〈出師表〉應不陌生，諸葛亮自述「躬耕於南陽……先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣於草廬之中，諮臣以當世之事……」，這幕臥龍初現的故事流傳千古。然而鮮有人細想，那片孕育臥龍的南陽，其實正是今日湖北襄陽。三國鼎立之際，湖北乃蜀漢與東吳兵家必爭的戰略要衝。一座襄陽城，仿若半部三國史。此地名士輩出、英雄雲集，山水之間迴盪着歷史餘韻，五十餘處三國遺址鱗次櫛比。千載風華猶存，不禁令人遙想風雲激盪的往昔。

黃鶴離情 千載悠悠

談及湖北，黃鶴樓必榜上有名。此樓名震江南，為「江南三大名樓」之一，最初由東吳孫權於三國時期為軍事瞭望而建，屹立於武昌蛇山之巔的黃鶴磯上，故名「黃鶴樓」。登臨其上，可俯瞰浩浩蕩蕩的長江，飽覽武漢三鎮的遼闊風光，胸襟亦隨江風一展千里。

古往今來，無數騷人墨客在此留下千古絕唱，唐代詩人崔顥、李白更分別以〈黃鶴樓〉及〈黃鶴樓送孟浩然之廣陵〉令此樓名動天下。李白寫下︰「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」春日江畔，李白目送摯友孟浩然乘舟遠去，孤帆漸隱碧空，惟餘江水連天。倘有機會，大家不妨登斯樓，任春風拂面，一睹江天相接之壯麗，細味那一縷惜別的深情。

延伸閱讀：立夏2026｜立夏習俗介紹 為何有吃蛋傳統？古人如何消暑？｜星島教室

雲端上的武當山

武當山 (圖片由作者提供)

提起武當山，你的腦海裏浮現的是仙氣飄飄的白袍道長，還是武俠小說中常常提到的「北少林、南武當」的武林傳奇，張三丰行雲流水的太極英姿？中國名山百川無數，位處中原腹地的武當山絕對算得上一道獨一無二的亮麗風景。無論是文人筆下的詩畫風光、道家文化的「仙」與「道」的悠遠傳播，還是武俠小說世界裏高手雲集的江湖傳奇，皆從這片人傑地靈的土地上孕育而生。它不僅僅是一座名山，更是中華兒女心中的一座精神大山。

武當山，又名「太岳」，明代更被皇帝封為「大岳」，地位甚至一度凌駕五嶽。它位於湖北省十堰市丹江口市，群山環抱，飛雲蕩霧，如同一幅靈動的水墨畫卷。自古以來，武當山便是道教聖地，無數道人在此般理想之地潛心修煉，暫離塵世喧囂，尋回內心的靜謐。山上除了有秀麗風光，還有依山而建的古建築群，規模宏大的紫宵宮、建於明代永樂年間的「玄天玉虛宮」、主峰天柱峰頂上的金頂等。這些道教宮殿、觀、岩廟將人文和自然結合，為「大岳」增添風采。一磚一瓦依山而建，彷彿整座山就是一座活着的「道場」。

以柔克剛太極拳

相傳太極始祖張三丰從觀察各種動物相鬥而悟出太極之理，自此開創武當一派。

武當武術源遠流長，講究以靜制動、以柔克剛，內外兼修，以達致健身養性之效。代表武當的太極拳柔中帶剛，行雲流水見蘊藏陰陽轉化之妙。時至今日，太極拳深受大眾喜愛，甚至有不少熱愛太極拳的外國友人，不遠千里來到武當山，一探這門古老智慧的奧妙。源自武當的文化，正以從容的步伐邁向世界。

延伸閱讀：王羲之書法有多厲害？為何被讚「第一流人品」？｜星島教室

冷知識 BOX：「三大名樓」與神話遐思

圖片由作者提供

江南三大名樓︰「江南三大名樓」素以千年文脈與江天勝景聞名天下，分別為武漢黃鶴樓、湖南岳陽樓、江西滕王閣。三樓俱是名士雲集之地，承載着歷史烽煙與文學華彩，其名早已銘刻於中華文化的書冊之中。 仙人乘鶴︰唐代崔顥〈黃鶴樓〉︰「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」，當中的「昔人」，指的並非尋常之人，而是傳說中的仙者。《南齊書》載仙人王子安乘鶴經此；《太平寰宇記》則言仙人費禕乘鶴登仙。雖然這些記載多半源於古人浪漫的想像，但正是這份神話般的遐思，使黃鶴樓平添一層飄逸出塵的意趣。

歷史思與行

湖北憑藉「九省通衢」的地理優勢，成為南北交匯、東西貫通的戰略樞紐。當代城市如何借鑑這種「樞紐思維」，將地理特點轉化為發展優勢？ 武當山以「以柔克剛、以靜制動」的太極哲學聞名，道家追求的「清靜無為」與現代社會的「效率至上」形成鮮明對比。這份「慢活」的智慧，能為生活節奏急促的都市人提供甚麽精神力量？

文：中華基金中學中文科主任胡誦恩、中華基金中學中文科老師簡文雅

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

本文標題原為〈千湖之省︰湖北〉。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<