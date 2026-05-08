順德聯誼總會梁銶琚中學 鼓勵自主學習 培育視藝尖子︱專訪

順德聯誼總會梁銶琚中學能孕育出多名視藝尖子，與校方的自主學習理念密不可分。校長英佩詞認為，重點在於培養學生的主動性與解難能力，讓他們在探索中發掘潛能。視藝科老師何浩然強調，「在自主學習的理念下，老師的角色已不再是傳統的知識傳授者，而是轉變為『引導者』與『資源提供者』。」引導者輔助學生發揮創意；資源提供者則在學生需要特定物料或視覺參考時給予支援。以吳奕萱為例，當老師發現她的才華時，即給予肯定，鼓勵她參與校外比賽累積經驗，引導她精益求精。

「成長型思維」完善自我

除了自主學習，該校近年亦積極推廣「成長型思維」，這對學生在學術以外的發展產生影響。校長英佩詞總結道，「我們希望學生視挑戰為機遇，即使面對失敗也能持續嘗試和突破。對自我有要求的學生而言，這種思維能推動他們抓緊每個完善自我的機會。」

延伸閱讀：

梁銶琚中三生畫出彩虹 吳奕萱膺十大青少畫家 「零補習」自學網上取靈感︱專訪

浸信會呂明才中學駐校藝術家李香蘭 帶學生落區體會創作樂｜專訪

記者 蘇麗珊 攝影 吳艷玲

部分圖片 由受訪者提供

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<