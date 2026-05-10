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司徒聖豪 - 數字教育新篇章：引領資優學員駕馭智慧未來｜資優人語

知識轉移
更新時間：12:00 2026-05-10 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-10 HKT

作為香港資優教育學苑（學苑）新任院長，這是筆者首次以院長身份撰寫本欄，先和各位讀者問好。現時全球正值科技急促轉變的時刻，要如何引領學員與時俱進，我為學苑的未來發展，提出了幾點思考。

國家「十五五」規劃提到需推動「人工智能+」、深化AI與科技創新融合。學苑亦積極配合國家及教育局的數字教育發展方向，致力提供多元化和高品質的資優教育，包括：啟發學員探索新科技領域，激發創意思維；全方位提升學員的數碼駕馭能力、倫理素養及技術應變力；培養學員的自信心與適應力，塑造具前瞻性的國際視野。

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目前，學苑在多元化的資優課程中，已深入探討業界的最新發展及專業技術。在AI浪潮下，我們亦領先一步，教授學員AI的設計原理、運算邏輯，讓學員動手建構伺服器、設計AI。這種深度學習有助鍛煉學員的分析、溝通與自我管理等共通能力，為應對科技變局打下基礎。

然而，隨着AI成為數字教育的最大推進引擎，AI正深刻改變教育生態。現時教育工作者已可通過實時分析學生數據，實現大規模「自適應學習」（Adaptive Learning），自動調整學習內容、難度以至呈現方式。這些改變讓教育躍升至因材施教的嶄新階段。

但與此同時，網絡威脅的「攻擊面」亦隨之擴大。學生或會因缺乏知識與訓練，無法識別釣魚攻擊或網絡詐騙行為、洩露個人隱私。因此，我們更不能忽視由AI應用以至數字教育衍生的網絡安全及風險（Cyber Security）問題。

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具體而言，我們要在人工智能應用、數字教育、網絡安全三者之間，建立更緊密的聯繫，通過培育學員的數字素養，讓學生及早具備以AI偵測威脅、阻擋攻擊的能力——更早識別出與數據洩漏或機器人攻擊有關的「異常行為」，並學懂管理個人數碼足跡，避免他們在AI浪潮中遭受黑客或網絡機器人等攻擊的影響。

學苑亦一直秉持全人發展理念，推行「人才培育模式」：通過「探索興趣」、「發展能力」、「邁向專精」3個階段，循序引導學員將好奇心轉化為專門知識，學以致用。展望未來，學苑會深化「邁向專精」階段，協助學員擬訂並實踐個人化學習計劃，讓他們持續在熱愛及具潛能的領域上精益求精，成為AI世代的領航人。

電郵：[email protected]

文：司徒聖豪

作者為香港資優教育學苑院長，關注資優學生的成長。

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