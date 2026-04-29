笨泥爸爸 - 跨越雞公嶺｜父中作樂

年輕時的我，喜歡率性而為，工作和生活都沒有長遠打算準備。可是兒子出生後，身為父親的我，開始事事計算，找牀位、選奶粉、揀學校，都經過一番考量，連轉職都希望覓得一份跟育兒有關的工作。如今兒子長大足以獨立，我又蠢蠢欲動想尋回那些年任性的我。

感謝育兒經歷

朋友聽到我一個人上山，勸我小心，可是都來不及了，因為告訴他們目的地時，我已身處山脊之上，沒有退路了，同時也明白到任性的代價。（資料圖片）

第一個計劃是登山，我把幾個一直好想去的山名記下，希望逐一征服。朋友知道我的計劃，細問時間地點詳情，看看可否同行，但都被我一一婉拒。原因很簡單：我想隨心而行，哪天興之所致，拿起背囊便動身，若要跟隊友從長計議的話，大都不能成事。

上月我挑戰雞公嶺之前，一連發生幾宗行山失蹤事件。朋友聽到我一個人上山，勸我小心，可是都來不及了，因為告訴他們目的地時，我已身處山脊之上，沒有退路了，同時也明白到任性的代價。快閃獨行，我犯下行山三大忌：沒戴帽、沒帶食物和穿黑色衣服。

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是日天陰，我看到密雲，卻忘了紫外線。雞公嶺光禿禿的，鮮有樹木，中途我餓着肚皮，躲在僅有的大石陰影下，累得連連喘氣，真心後悔。幸好，我還僅存意志和水。

來到最高峰下的山坳，路程過半，遇到一群人裹足不前在密密討論。原來，其中一位中年女士貌似挺不下去，他們正在商量是否需要求援。人群中看似有富經驗的登山教練，所以我並不擔心，也無能為力，只能默默為她和自己祝福。

繼續向東行，西斜的太陽在背後「毒打」我。越過高峰後，以為最艱難的時刻已過？錯，在體能下降和腳軟的情況下，面對的是無盡的下山沙石爛路。9公里空間和5個鐘頭時間，最後我用意志挺過去，成功跨越腳下和心裏的一座大山。

回程車上，我想着的是一大罐可樂，以及感謝20多年的育兒經歷，多多少少成就了自己不凡的勇氣和意志，當然還有少許運氣，下次我一定會準備妥當。

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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