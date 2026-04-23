陳卓禧 - 數碼年代好奇心要有界線｜卓言絮語

在數碼科技高速演進的今天，網絡安全不再只是技術人員的專業範疇，而是牽動社會穩定與國家安全的重要課題。上周的「全民國家安全教育日」，中央港澳辦夏寶龍主任連串反問：「沒有安全哪來的香港由治及興？沒有安全哪來的香港美好明天？」明確指出必須打造高水平安全，才能護航高質量發展。

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制度與科技越是先進，越不能忽略背後關鍵的一環——人。保安局副局長卓孝業在港專的網絡安全教育活動上指出，不少安全漏洞問題往往不在技術層面，而在於使用者的疏忽與警覺不足。

近年，針對香港的網絡攻擊持續增加。警務處網罪科總警司林焯豪透露，青少年正成為黑客眼中的「易操控目標」，單在2025年，學生已佔科技罪案受害人約一成，涉款高達9800萬元。

林Sir特別警告，現今黑客廣泛利用人工智能及深偽技術（Deepfake）犯案，例如用AI生成帳號誘騙青年裸聊，令2025年學生受害比例快速飆升至28%。這反映出年輕人雖熟悉科技操作，卻未必具備足夠的防範意識。

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要提升年輕一代的防護能力，不能流於空談。林Sir給大家實用忠告：首先，年輕人的「好奇心」必須要有「界線」。在網絡世界必須建立一套「零信任」的態度，當遇到不明程式要求過度授權，或陌生人索取個人資料時，必須先懷疑其動機，把關好每一次的點擊。

其次，林Sir強調「責任」比「技術」更珍貴。他舉例指，曾有大學生利用AI換臉工具將同學生活照偽造成不雅影像，這類自以為「好玩」的舉動不僅傷害他人，更可能觸犯法律。這提醒我們，真正的網絡高手必須是責任與技術兼備，明白維護網絡安全既是自我保護，也是應盡的公民責任，防止壞人通過某人的漏洞破壞社會。



網絡安全沒有「局外人」。數碼時代的防線，是由每一個使用者的判斷與行為共同築成。唯有從自身做起，社會才能真正築牢防線，為香港的長治久安與國家的網絡安全，承擔起應有的責任。

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文：陳卓禧

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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