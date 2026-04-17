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陳卓禧 - 人工智能或可消弭高考壓力｜卓言絮語

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-17 HKT

今年的中學文憑考試開考了。一如既往，調查顯示考生深感壓力。學友社調查發現，考生壓力首兩位原因是「自我期望」和「往後出路」，而另一個機構的首三位原因是「考試成績」、「個人前途」和「個人期望」，兩個機構結果互為印證，考生壓力主要源於個人因素，外在因素則屬次要。

人工智能+教育

學友社列出了2014至2026年考生調查壓力分數，13年來分數有起有落，波峰分別出現在2014年、2017年、2020至2022年等3個位置，2024年進入近年最低位後呈緩慢上升趨勢。（資料圖片）
學友社列出了2014至2026年考生調查壓力分數，13年來分數有起有落，波峰分別出現在2014年、2017年、2020至2022年等3個位置，2024年進入近年最低位後呈緩慢上升趨勢。（資料圖片）

學友社列出了2014至2026年考生調查壓力分數，13年來分數有起有落，波峰分別出現在2014年、2017年、2020至2022年等3個位置，2024年進入近年最低位後呈緩慢上升趨勢。不過，如果對比同期考生人數趨勢，2014年之後一直下降至2022年的最低位，考生人數急跌近4成後才緩慢上升，可見考生壓力與考生人數並無明顯關係。

輔導機構多年來建議了不少方法紓緩考生壓力。不過，真正的改變巨浪可能正在撲來。上月底，聯合國教科文組織的報告，以及早幾天中國教育部等5部門聯發的行動計劃，宣告以操練爭考試高分的時代即將過去。

聯合國教科文組織報告明確指出，傳統的「知識傳授」模式已不能應對知識以指數級增加和更新的挑戰，教育必須要從「教會學生『已知』的東西」轉變為「培養學生應對『未知』的能力」。國家教育部等聯發的《「人工智能+教育」行動計劃》提出，中小學人工智能教育要激發學生好奇心，培養創新思維，提高認知思考和解決複雜問題的能力。

《行動計劃》提出以人工智能賦能學生學習，根據學生能力、特質和愛好，動態優化學習路徑，更好滿足多元化學習需求。在考核上，探索學生學習全過程縱向評價，以及德智體美勞全要素橫向評價。

對家長來說，這意味着教育投資邏輯將有根本性轉變，操練的收益在遞減，證書堆砌策略在失效，子女需要有真實學習過程的紀錄，家庭教育和自主學習的重要性在提升，孩子的綜合質素變得關鍵。這個顛覆性浪潮，將會徹底改變我們的考試制度。

電郵：[email protected]

文：陳卓禧 

作者為港專學院及香港專業進修學校校長，從事高等教育管理工作逾20年。

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