棉紡會中學 - AI 創史：從「傳疑時代」到繪本創作的歷史探究之旅︱學校投稿

人工智能（AI）已成為教育界不可逆轉的新趨勢。學生從「一指觸控」的平板年代，跨入「一鍵生成」的 AI 時代；教育界也從初步探索引入，發展至各科全面應用的階段。筆者與同儕一直思考，如何在中國歷史科有效推動 AI 教學？我們希望尋找合適的切入點，既能善用科技，又要避免學生將 AI 生成的「答案」奉為圭臬。我們期望學生在學習過程中，因為 AI 的介入而由被動化為主動；將純粹的「吸收」，轉化為知識的「傳播」，並成為管理及善用AI的主導者。讓 AI 的融入不僅加速學習，更能激發學習的趣味與深層意義。

「AI 創史」教學設計與實踐

繪本內的歷史小知識。圖片由作者提供

為提升教學成效並裝備學生科技應用能力，一場歷史結合科技與創意的教學探索於中一級試行，主題為傳疑時代（堯、舜、禹時期）的政治制度（禪讓制及世襲制）。

善用「傳疑時代」的歷史背景

堯、舜、禹時期並未開始文字記載，歷史依靠口耳相傳。正因缺乏真實記載，為學生「創作」提供廣闊空間。課堂中，學生化身古代史官，為傳疑時代編寫歷史繪本，以生動有趣的方式認識堯、舜、禹生平事跡，理解禪讓制度背景與意義。

學生作品：大禹過家門而不入。圖片由作者提供

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善用人工智能輔助探究

課堂突破中史科傳統背誦史實的教學模式，引導學生主動運用人工智能工具查找歷史資料，比較「禪讓」與「世襲」的史料差異，判辨合適史料。老師先簡介堯、舜、禹故事，與學生歸納其德行。隨後引導學生運用人工智能工具查找史料，即時回饋，共同辨析「禪讓」與「世襲」史料，藉此與學生討論如何評估 AI 輸出的準確性、相關性及偏見，培養學生多角度思維，並訓練學生辨別歷史、引用資料能力。學生從被動接收轉為主動建構歷史知識，培養史料批判能力。

照顧學習多樣性

老師與學生完成史料辨析後，再引導學生把史料輸入生成式人工智能中，使較繁複的文字內容轉化為圖像，幫助不同程度的學生理解歷史。運用AI圖像生成功能，幫助語文能力較弱學生跨越文字理解障礙，以視覺化方式進入歷史情境，讓不同能力學生均能參與並貢獻於小組創作。圖像結合校本正向吉祥物──象徵二十四個品格強項的正向豬，令歷史內容結合品德教育，也提升學生的學習興趣，讓學生的歷史思維能夠以創意的方式表達。

學生輸入歷史資料，生成圖片。圖片由作者提供

建立應用AI的技能和態度

此外，學生透過Google Classroom與其他同學分享圖片成果， 老師再引導全班討論圖像能否呈現人物的德行、哪些地方符合歷史、哪些地方可以改進等，讓同學思考如何加入個人創意和同理心，而非被動地接收圖像。最後，老師引導學生反思運用AI生成圖片的版權、原創性及人機合作的邊界，讓學生明白單純輸入指令進行生成，缺乏自己的想法並不能屬於原創作品。運用AI時，自己的創意和參與是不可缺少的，藉此培養學生自主及有效使用AI。

將歷史故事融合價值教育。圖片由作者提供

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融合價值教育元素

學生從歷史人物生平事跡中，學習仁愛、責任、奉獻等美德：從堯對待百姓的行為中，學習領袖應有的仁愛與關懷；從舜的事跡中，學習以德報怨、孝順家人的品格；從大禹治水中，體會先賢克服困難、天下為公、為民奉獻的決心和精神。配合校本正向教育，培養良好品格。結合校本吉祥物「正向豬」，融入二十四個性格強項理念（如堅毅、感恩、誠信、公義），讓歷史學習與品格培養有機結合，自然連繫。

發展可持續校本教材

學生透過人工智能將堯、舜、禹故事生成圖片，把抽象歷史概念轉化為具象視覺作品，教師與學生整合所有圖片，加入思考點及文字，生成歷史繪本。其後將由學生錄製聲音，製成有聲圖書，讓學生產出可回饋教學的實質材料，學生的創作成果──歷史繪本，不僅是課業，更成為可持續使用的校本教材，形成「學習—創作—回饋」良性循環，提升學習價值感與成就感，體現「學以致創」教學理念，實現學科知識、科技應用與品德教育三重整合。

結集中一學生生成圖片的歷史繪本。圖片由作者提供

發現與反思

史料複雜性

由於傳疑時代的史料多樣且具爭議性，學生難以辨別可信度。因此老師先提供指引問題及史料範例，引導學生聚焦關鍵資料；課堂上共同辨析不同史料的來源與可信度。

讓學生成為駕馭科技的主人。圖片由作者提供

人工智能使用能力差異

學生人工智能工具的熟悉程度不一。於是老師先在課堂上統一示範使用人工智能工具及方法，提供指令範例；分組時安排能力互補的組員，促進同儕以強帶弱地學習。

圖像生成與歷史真實性的平衡

人工智能生成的圖像可能偏離歷史情境。引導學生在輸入指令時加入歷史元素，並在課堂上討論圖像的歷史合理性，強化史料意識。

結語

人工智能在教學上的可能性無比寬廣，從搜尋、整理資料到生成答案，涵蓋文字、圖片、動畫、影片甚至編程等多元形式。現今的學生能輕易從 AI 中獲取所需內容，然而，真正的考驗在於：同學是否具備辨析資料真偽的能力？能否判斷自己的指令是否清晰明確？又能否在海量且真假難辨的資訊中，理解其真實與價值？這正是教師在 AI 時代不可或缺的角色——引導學生建立批判性思維，讓他們成為駕馭科技的主人，而非盲從的接收者。

文：棉紡會中學陸思敏、徐文超

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