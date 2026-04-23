Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李建文 - 心懷天下 擁抱未來｜牆角寒梅

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-23 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-23 HKT

4月21日，筆者與吳嘉恩助理校長代表伍少梅中學一同參與了「第十四屆內地與港澳課程教材研討會」。這不僅是一次學術的交流，更是三地對未來教育的共同展望。回望歷史，課程教材研討會始於 2001年國家教育部與香港教育統籌局簽署的會談紀要，歷經二十多載，今年澳門正式加入，標誌著內地、香港與澳門教育協作邁入「三方聯動」的新里程。

培養心懷天下胸襟

一位平時沉默寡言的男生，在為長者安裝產品時，眼神中流露出被認同的光芒。這種將「同理心」與「孝道」融入科技研發的過程，正是我校提倡「科技向善」的最佳體現。（示意圖）
一位平時沉默寡言的男生，在為長者安裝產品時，眼神中流露出被認同的光芒。這種將「同理心」與「孝道」融入科技研發的過程，正是我校提倡「科技向善」的最佳體現。（示意圖）

本次研討會的主題聚焦於「共育未來—智能時代課程建設與人才培養」，強調價值觀教育與科學創科教育的結合。

面對人工智能與大數據的浪潮，香港教育界專注於硬體（Hardware）的更新與軟體（Software）的應用。我校在此基礎之上，進一步建構了「心件」（Soulware）教育框架，培養學生的心靈素養與人文關懷，幫助學生在未來站穩腳跟。

我校向三地的同儕介紹了學校的跨課程融合實踐。以「希耆」樂齡科技課程為例，學生在科學與 IT 老師的指導下，學習物理工學與感測器編程，設計出智能防跌拐杖。然而，技術只是工具，真正的轉變發生在學生帶著發明走進長者家中的那一刻。一位平時沈默寡言的男生，在為長者安裝產品時，眼神中流露出被認同的光芒。這種將「同理心」與「孝道」融入科技研發的過程，正是我校提倡「科技向善」的最佳體現。

此外，我校的「Farmunity 水耕苗社」也引起了熱烈討論。學生不只是在溫室裡學習科學知識，更在蔬菜豐收後，親手包裝並捐贈給社區內的獨居長者。這種從「學習」到「實踐」再到「回饋」的閉環，讓價值觀教育不再是枯燥的說教，而是如鹽入水般，無縫滲透在學生的生命經歷中 。

教育是一場生命影響生命的旅程。此次北京之行，讓筆者深刻體會到，儘管背景不同，但三地的教育者都擁有同一個夢想：培養每個學生從容面對未來挑戰的能力。筆者相信，只要為學生安裝強大的「心件」，培養「心懷天下」的胸襟，他們定能在智能時代的浪潮中，綻放出屬於自己的光芒。

電郵：[email protected]

文：李建文 

作者為天主教慈幼會伍少梅中學校長，從事教育工作逾20載。

延伸閱讀：

李建文 - 每個孩子都潛能無限｜牆角寒梅

李建文 - 全力以赴無愧無悔｜牆角寒梅

 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使級安慰」抑鬱少女 沒問病情只說了「這句話」 網民激讚大智慧 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
02:56
施明喪禮丨李泳漢李泳豪送別亡母各行各路 哥哥稱「正當手段」拒弟婦入場 豪仔拭淚：唔講喇
影視圈
7小時前
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底 大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同 Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
2小時前
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
9小時前
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
14:09
施明喪禮丨李泳漢強調做自己要做的事 罕談遺產分配獨力承擔喪禮費用 兄弟破冰睇李泳豪態度
影視圈
4小時前
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
元朗街頭奇景！長者烈日下排長龍輪飯盒之謎 網民激辯：真係窮？定係貪？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
香港周圍都係「無處可去老人」？長者坐麥記發呆被指「無聊麻木」 內地網民熱議：要在大陸就多活動了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
研究揭4種血型「最短命」是它 1類人贏在起跑線！附4招自測血管健康
研究揭4種血型「最短命」是它 1類人贏在起跑線！附4招自測血管健康
保健養生
7小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
2小時前