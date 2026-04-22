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林溢欣 - 我師故我在（上）｜中新學林

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-22 HKT

日本武士、大名在死前會寫辭世詩，算是臨終遺言。有時我會幻想自己創作這些俳句詩歌總結一生，而其中必然有感謝老師的文字。中文系本科3年、研究院兩年，他們讓一顆種子遇上適時合度的雨水，時隔多年，盤根交纏，依舊根深蒂固。

治學之嚴，一脈相傳

那時候，太老師（老師的老師）劉殿爵教授年近九旬，寓居逸夫書院雅群樓，我們一眾後學從老師口中得聞劉教授治學雅事。（圖片來源：中大網站）
那時候，太老師（老師的老師）劉殿爵教授年近九旬，寓居逸夫書院雅群樓，我們一眾後學從老師口中得聞劉教授治學雅事。（圖片來源：中大網站）

一系自有一系的典故。我在二年級下學期走到了學業上的分水嶺——畢業論文研究古籍文獻還是現代文學。記得那天在湯若望宿舍對出的草地來回踱步，沁涼的夜色，掙扎多時，才選定了古籍文獻。

見了論文指導老師潘銘基教授，同時修讀文獻科目諸如《莊子》、《漢書》等等，那時候，太老師（老師的老師）劉殿爵教授年近九旬，寓居逸夫書院雅群樓，我們一眾後學從老師口中得聞劉教授治學雅事。後來，我曾撰文研究中國避諱問題，劉教授〈秦諱初探〉一文於我啟發甚深。至於劉教授於中西漢學界無人不曉的地位，更是我輩口耳相傳的驕傲。

治學之嚴，一脈相傳，有例可證。劉教授《論語》、《孟子》等英譯本風行歐美，然而《中庸》簡短，為何不予翻譯？何志華教授曾於課上提到劉教授未有翻譯《中庸》之意，只因《中庸》成書年代未明，如後於《荀子》，則必先譯出《荀子》始能翻譯前者，因此不敢草率。後來何教授、潘教授講授《莊子》、《史記》等課，講究版本之學，逐字校勘、排列比對，治學態度有跡可尋。

一般而言，學生如能沿老師治學範疇多加鑽研，順藤摸瓜，對老師、學生來說都有利無害，然而我的本科畢業論文研究敦煌出土典籍，題目頗新，老師不但沒有反對，寫畢之後還多予鼓勵。後來我大膽將論文投稿至《九州學林》，老師也沒有怪我過於急進，治學嚴、待人寬的態度使我畢生受用。

也許是我特別幸運吧。考進了研究院後，先後蒙張洪年教授、馮勝利教授指導碩士論文。逢星期二晚上3小時的課堂，張教授教了一年，第二年馮老師接任。

電郵：[email protected]

文：林溢欣 

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

延伸閱讀：

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