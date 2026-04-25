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短篇小說集《人間異冊》 以妖怪寫地景 也寫人情｜開卷樂

知識轉移
更新時間：12:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：12:00 2026-04-25 HKT

短篇小說集《人間異冊》以妖怪為題，由麥樹堅、譚穎詩、趙曉彤、徐焯賢、李日康和余婉蘭6位作家合著，將中西宗教神話與傳說中的「生命」，融合香港地景，創作6篇奇幻短篇。

6位作家合著

《人間異冊》
《人間異冊》

《人間異冊》是徐焯賢策劃的第二部曲，「異」剛好與「二」同音。徐焯賢坦言，希望能呈現香港作家不同面向，不被單一文類限制。6篇故事橫跨志怪、西方奇幻、家庭與社會議題等範疇，角色更涵蓋中式傳統妖怪、西方妖精與水怪。

麥樹堅的作品〈狐狸峽〉為《人間異冊》揭開序幕，編者林逆於後記直言：「這根本是現代志怪小說的變奏。」故事以荃灣和宜合（原名狐狸峽）的客家村落歷史為背景，講述少女葵與姑姐的一次奇遇。麥樹堅應邀創作時遵循三大指引：一是要與香港地方相關；二是要與香港地方史及妖怪相關；三是不可以止於獵奇。他通過梨木樹的「梨樹精」與香粉寮的「牙香樹精」等角色，探討人類文明與自然的失衡。所謂「人死為鬼，物老成精」，他認為精靈的所在地往往是該物種最後的藏身處。隨着城市發展，香港本土物種的生存空間被極力壓縮。

〈狐狸峽〉給讀者一個窺探香港地方史的機會，在了解香港地名的同時，也反思城市發展前後的變化，以及對自然帶來的影響。

《人間異冊》中，妖怪並非兇殘異形，而是如人般生活，甚至渴望化為人類。麥樹堅藉此反思人與動物共存的可能，他認為妖怪是由動植物修煉而成，人妖界線模糊，存在理解空間。人和妖怪共存，關鍵在於「看到」與「看不到」的差別。當有人能同時看見兩個維度，便能成為溝通橋樑，交流了解彼此。

不同形態的生命之間在互相爭取生存空間，當中衍生的現實問題，麥樹堅就在故事中寫出了最溫柔的解答。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

本文標題原為〈以妖怪寫地景，也寫人情〉。

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