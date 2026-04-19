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笨泥爸爸 -挑戰雞公嶺｜父中作樂

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-19 HKT

上期說過：「登此山就如養兒育女一樣，既踏上了征程，那便把你所有勇氣和力氣都拿出來，一往無前。」說的山就是最近登上的雞公嶺。字數所限，其實還有下一句：「準備工夫十分重要。」這次登山，我發現自己勇氣和力氣俱備，卻疏忽了準備工夫。

雞公嶺在呼喚我

跨越雞公嶺的整條路線長約9公里，最高點為585米的羅天頂，需時約5小時。（資料圖片）
跨越雞公嶺的整條路線長約9公里，最高點為585米的羅天頂，需時約5小時。（資料圖片）

過去多年的育兒時光，我經常刻意製造一些挑戰給自己，例如砌一副複雜的模型、參加不同的比賽，然後高調向兒子宣稱「一定成功」，無論最後結果如何，都可以作為「勝不驕、敗不餒」的模範。我喜愛的活動——「行山」，自然成為示範項目之一。可是，兒子已長大成人，需要展示的機會已不多，重新燃起這次挑戰，可以說是「雞公嶺在呼喚我」。

近年經常相約到舊同學家中耍樂，他居於元朗某豪宅，步出露台可看到雞公嶺的壯觀全景，我每次都忍不住拍攝大量影片和照片。後來發現有一個「北部都會區」短片及攝影比賽，我把素材剪輯參賽，僥倖獲得優異獎，注定今年我和它的緣份已到，於是立下決心上山走一轉作為慶祝。

3月某天天氣晴朗，剛巧有朋友飯局爽約，靈機一觸，決定上山去！跨越雞公嶺的整條路線長約9公里，最高點為585米的羅天頂，需時約5小時。我收拾行裝，大清早搭乘港鐵到錦上路站，轉乘巴士到逢吉鄉，步行10多分鐘到達山徑入口。我經常收看行山KOL視頻，對這個起點的景象十分熟悉，心想終於有幸真人用腳踏上。

在初段一小時裏，氣溫不高，山坡不陡，遊人不多，風景怡人，體力充沛，一切安好。我沿途邊行邊拍片，仍信心滿滿可以輕鬆完成任務，更在社交媒體實時分享相片和感受。以為朋友會羨慕讚賞，怎知大部分反應是：「咁大膽一個人行山？小心啲喎！」

在往後的幾個小時，我真心後悔，而且醒覺到自己犯了行山3大錯處。下期再述。

文：笨泥爸爸 

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

延伸閱讀：

笨泥爸爸 - 征服雞公嶺｜父中作樂

笨泥爸爸 - 快樂的繪畫比賽｜父中作樂

 

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