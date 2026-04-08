林溢欣 - 滿足與狼狽（下）｜中新學林

又例如有同學考罷2014年卷一，說我課上教的題型試卷沒有出現。那晚我看到這樣的訊息，沉思良久。

考試不是「放水」遊戲

如果你以貼題為先，那我再舉一例：當年坊間很多人說貼中「光與影」一題。貼題的禍害可見一端。（新華社照片）

第一，這是閱讀卷，還有人奢求中題型中字眼中篇章。這是學習中文還是背誦中文？第二，是真的完全沒有教過？一大堆的比喻題、段落題、大意題、寫作手法，都已在課上重複教授，轉換了字眼而已，就不懂得做，還以為沒有教過？第三，如果全港的補習老師都中了「全部題型」，而我沒有，那當然是我能力不足。考評局轉換問法，當然合理，也沒有針對人的意思。

這是考試，這不是一場「放水」的遊戲。我失望的不是同學的指責，我是為這樣的不成熟和不理智，替將來的社會擔心。

如果你以貼題為先，那我再舉一例：當年坊間很多人說貼中「光與影」一題。貼題的禍害可見一端。因為考試故意不考「影子」，改為「陰影」；又故意找人畫圖。文字難中，加上圖畫就更加沒有可能命中，只中了差不多的字眼，而背誦了範文的話，注定是離題之作。因為這是扣題的時代。

如果你看到這裏還奢求如此還未明白，那麼我希望你不要再報讀我的課程，因為，我教不到你。世界太多瘋狂，而我的課堂，容不下一點意外，還有瘋狂的存在。

就這樣，滿足和狼狽，走完了中六的課堂。希望你們明白我的苦心經營，也感謝一直很真實的讓我存在過。但願你們在課上學到不止是知識，還是思維、諒解、做人的態度。這些都是我的願望。改變一代人的想法，多麼大的使命。

我不知道自己會走到多遠，也許有天我累了就會停下來。然而我不後悔。這句句子我很喜歡：「Life is interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths」，我是一直這樣相信的。祝福你們每一個，更多的你們我素未謀面，但我知道我們的確是認識的，在某年某月某日的某個課室裏。

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文：林溢欣

作者為香港中文大學中文系哲學碩士，中文科補習名師。

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