女兒想參與網上直播 如何保障安全？｜護苗信箱

張教授：

我有一個就讀中一的女兒，知道她一直都十分喜愛在網上結交朋友，我與她約法三章，只要她可以好好保護個人私隱，建立安全界線，有疑問時先詢問我的意見。最近她告訴我，有網友邀請她一起做網上直播，拍攝自己的日常生活。有感近年來有不少有關欺騙兒童直播的新聞，甚或牽涉有關兒童色情的罪行。我應該如何勸導女兒不要誤墮陷阱？

黃太

應了解網絡世界潛在危險

家長應該讓子女了解網絡世界的潛在危險。示意圖

張教授答：

隨着網絡的迅速發展，越來越多年輕人熱衷於通過網上直播分享他們的生活。對於中學生來說，即時分享所帶來的互動性，無疑是非常吸引。然而，近年來網絡犯罪，尤其是針對青少年直播的罪案頻繁發生，不禁令人擔心孩子會墮入網絡陷阱。作為家長，既要尊重他們的想法，同時也要引導他們在網絡世界中建立正確的自我保護意識，防止誤入險境。

如果女兒提出想嘗試網上直播，你首先可以直接詢問她對直播的看法，了解她的興趣和動機，同時傾聽她的想法。接着，可以分享一些真實的新聞案例，讓她明白直播可能帶來的風險。例如不法分子可能利用直播平台接觸未成年人，甚至涉及兒童色情犯罪。通過具體的例子，幫助她認識網絡世界的潛在危險。

雖然中一學生已經踏入青少年階段，但他們的年齡仍然相對較小，對於直播平台的理解也有限。因此，家長可以與孩子約定：在現階段，可以先拍攝日常生活的短片，經過剪輯和詢間家長的意見後，才可上載至網上平台。鼓勵女兒從小規模的分享開始，隨着經驗的增加，再考慮是否進行直播。這樣不僅可以讓她發展自己的興趣，還能逐步培養她的網絡安全意識，學習如何有效保護個人私隱。

父母應與女兒保持開放的溝通，讓她知道無論遇到甚麼問題，都可以隨時與你傾談。這樣不僅能增強她的安全感，還能促進親子關係。

（歡迎讀者就有關兒童性侵犯的問題，致電由護苗基金設立的「護苗線」：2889 9933，接聽時間為星期一至五上午10時至晚上6時）

本欄由護苗基金執行委員會委員、美國德州休斯頓大學社會工作研究院張錦芳教授解答。

本文標題原為〈與孩子談網上直播的安全意識〉。

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