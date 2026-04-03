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中文實習教師視導 香港教育生力軍有哪些地方要改善？｜學友智庫

知識轉移
更新時間：18:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-03 HKT

筆者近日為教育大學10多位三年級中國語文科實習教師作視導，過程提供回饋與指導。對不少未來教師而言，這是人生一次重大挑戰。筆者觀察他們的課堂表現與成長，有以下幾點思考：

教育大學 (資料圖片)
教育大學 (資料圖片)

一、促進有效教學水平：大部分實習教師能善用AI與電子科技、語言表達流暢、活動構思多元、表現自信，惟較欠缺與學生有效連結及建立關係的技巧。他們渴求進步，奮力成長，內心卻充滿疑惑。畢竟是首次面對學校學生，需於8星期內引導他們學習成長。學校支援教師的示範與指導對他們影響直接，不少實習教師獲支援後進步迅速。

二、年輕人需多方經歷磨練：觀課過程中，有位表現突出的實習教師從容自信、與學生互動自然，頗具教師風範。原以為他有教學經驗，傾談後才發現，他與其他人不同之處，在於曾參與廉政公署菁英誠信領袖計劃、禁毒領袖培訓等活動，過程中塑造了自信與宣講能力。相反，另一位準備認真、教學尚可但欠自信、疑慮是否適合從教的實習教師，交談中反映其成長環境較溫室，生活圈子狹小，因而對教學能力產生疑慮。

三、從古人智慧觀照現代，育養靈魂：教學內容不乏文言文，他們運用多元策略連結古今，其中創設中立判官，判決《賣油翁》「熟能生巧」的智慧；「孫叔敖殺蛇是否符合仁德」的小組討論效果甚佳。然而，他們對作品背景與精神挖掘未深，如何借古人之口啟今人之思，仍流於表面。「完璧歸趙」、「負荊請罪」等《史記》故事辨析智愚忠奸，唐宋詩詞中感受家國情懷與山水意境，尚欠一籌。若能善用AI審問再結合創新情境設計，將更能為文章教學起「畫龍點睛」之效。

國家「十五五」規劃下，香港定位為「國際高端人才集聚高地」。期望未來語文教師善用「AI+教育」，鑑古識今，說好中國故事，堅守情懷與教育初心！電郵：[email protected]

文：梁麗嬋

本欄由學友社學友智庫專家及嘉賓輪流撰文，交流學與教經驗；本文作者為學友社社長及資深教育工作者，專注學與教成效及課程設計等研究。

本文標題原為〈「十五五」下香港教育的生力軍〉。

延伸閱讀：

曹春生 - 當AI走進課室：個性化教育能否真正落地？｜學友智庫

AI教育｜下一代掌握3核心能力 免被AI取代｜學友智庫

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