笨泥爸爸 - 快樂的繪畫比賽｜父中作樂

小故事一則，真人真事，但為免有人「對號入座」心生怨懟，內容略作修改。母親甲最近很氣憤。她的女兒小玉是繪畫天才，參賽屢獲獎項。我是這位母親的臉書好友，差不多每個月都看到她「小玉又獲獎」的帖文。

藝術本無高低

小玉正常地發揮驚人天賦，畫了一幅人人讚好的圖畫參賽。（示意圖）

故事另一角色，父親乙的兒子小正，是小玉同班同學，平日也喜愛塗塗畫畫，但水準平平，父母對他在這方面的期望也不高。世上本無事，偏偏老師替他們報名參加同一個大型全港藝術創作比賽，結果出乎意料。

小玉正常地發揮驚人天賦，畫了一幅人人讚好的圖畫參賽。母親甲滿心歡喜，過往參加的都是小型賽事，心想這次女兒終於可在大型比賽一展身手。劇情進展順利，轉眼她便收到大會通知入圍最後十強的電郵，想不到的是小正竟然也在名單內。

大賽的頒獎禮就是神秘而殘忍，入圍者要到現場才知道取得甚麼獎項。結果小玉取得優異獎，作為這種規模的賽事，本應滿意，但最令母親甲不解的是，小正竟然拿了季軍！她知我有做評判經驗，無處發洩，只得向我投訴：「我家小玉輸在哪裏？」

我看過兩幅作品，女孩的畫功無疑了得，能在高手如雲的賽事中取得優異成績已屬不俗。小正的畫呢？一個大大的陽光笑容男孩頭像，看後令人嘴角上翹，正符合比賽的主題——「快樂」。若我是評審，結果也會一樣。

我不敢把心裏話告知母親甲，也不想說甚麼「志在參與」的老套話，只能說出事實：「藝術本無高低，恰巧評判不喜歡罷，優異獎已很厲害。」

文：笨泥爸爸

作者為資深兒童傳媒人，《親子王》前主編，分享如何做個快樂孩子的快樂父親。

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