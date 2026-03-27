親子育兒｜孩子屢勸不改點算好？必學4招親子溝通技巧｜家長教室

「講你又唔聽，聽你又唔明，明你又唔做，做你又做錯，錯你又唔認，認你又唔改，改你又唔服，唔服你又唔講」，以上不但是電影中的對白，亦是經常在親子相處時出現的戲碼，即使家長表示「已經講咗好多次」，可是情況就是沒有好轉，實在容易令家長感到氣餒。

聆聽子女想法

當孩子願意行動時，家長宜多給予肯定及欣賞，避免只着眼於做不好的地方。（示意圖）

將道理清楚說明：有時家長在繁忙的日程中，回家後，多着眼於處理事務，因此，說話多以指令式要求孩子配合，未有向孩子分析背後的意義。以做功課為例，感覺是要完成學校賦予的「任務」，但若能多向孩子說明功課是鞏固學習的工具，或能提升他願意完成功課的動機。

給予動力：即使家長已向孩子清晰說明原因，不代表孩子就能將意義化為行動。我們可以嘗試通過口頭讚賞、肯定進步、獎勵計劃等方式，讓孩子看到行動能為他帶來正面的影響，這能提升孩子願意付諸行動的動機。

給予明確指引：當孩子願意行動時，家長宜多給予肯定及欣賞，避免只着眼於做不好的地方。當家長提出要求時，宜同時教導孩子達成目標的步驟，並於初期陪同孩子完成，及後逐漸放手，這能讓孩子實踐改善的方法。

給予開放的對話空間：如孩子經常不願承認錯誤，家長須反思平日與孩子的相處是否給予孩子感到不被接納，擔心自己犯錯而有嚴重懲罰。

因此，家長需在日常生活中，讓孩子感到即使犯錯，亦會被理解、願意聆聽孩子的想法，建立正面互信的溝通。

做人父母甚艱難，孩子由理解、行動、做得對、承擔犯錯，每一步都需要家長的耐性及支持，若家長能調節期望，理解改變需要時間，或許在教導孩子時能減少負面的說話，才能讓孩子感受到真正的陪伴及支持。

（歡迎讀者就有關內容，致電香港青年協會家長全動網熱線：2402 9230，查詢時間為星期一至五上午9時至晚上6時）

文：楊慧莊

本欄由香港青年協會家長全動網社工及嘉賓輪流執筆，與讀者分享親職教育經驗。

本文原題為〈費盡唇舌依然屢勸不改〉。

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