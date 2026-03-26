梁超然 - 擁抱AI新時代：從「超然拉打」到親子教育的啟示｜雪中送炭

AI科技日新月異，人類已經邁入一個超越以往所有科技的新時代。最令人震驚的是，無論是誰，甚至已經離世的人，都能通過留下的聲音、影像，以AI重新化身成為電影、動畫或連續劇中的角色。這種顛覆性的力量，不僅改變了娛樂產業，更挑戰我們對生命、記憶與教育的理解。

AI能促進親子關係。示意圖

在我的校長生涯中，遇到不少良師益友，他們的啟發令我受益良多。其中一位是《閃電傳真機》前監製賓尼。他在我身上發掘了另一面——喜歡在鏡頭前「扮鬼扮馬」。最近，賓尼又有新搞作。他為了測試我是否適合「幪面超人」的角色，特意製作了幾集《超然拉打》系列。最新一集更以我和女兒為題材，化身為拉打與怪獸之間的追逐與小鬥爭。結局當然是相親相愛的大團圓。女兒起初覺得「醜怪」，擔心同學取笑，但出乎意料的是，同學反應熱烈。這段經歷，成為我們父女之間難得的親子回憶。

然而，身邊亦有保守派人士認為這些「離經叛道」的嘗試不符合校長形象。但我深信，教育不應只停留在傳統框架，而是要勇於探索新方式。通過AI短片，我和女兒不僅共享歡笑，更在互動中建立獨特的親子連結。這種體驗，正是教育的核心：陪伴、啟發、共同成長。

每逢翻看安滌的舊相片，我的兩個寶貝已漸漸展現獨立思想。作為父親，我既感慨又欣慰。原來與孩子一同探索科技，亦是親子活動的好方式。

子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」在AI時代，若只沉迷於科技而不思考其背後的價值，便會迷失方向；若只空談價值而不懂掌握科技，則會被時代淘汰。武俠小說中常見「俠之大者，為國為民」，提醒我們真正的力量不在於武功，而在於承擔。AI亦如是，它能讓我們化身英雄，也能讓我們重溫親情，但最終仍要靠人格與責任去引領。

王安石推行新法，勇於改革，雖然備受爭議，但其精神正是「與時並進」的典範。教育者在面對AI時代，亦應有此胸襟：不畏艱難，不拘舊習，敢於創新。

AI能讓我們化身英雄，也能讓我們重溫親情。它既是工具，也是鏡子，映照出我們如何選擇與世界互動。教育的使命，正是在這個瞬息萬變的時代，提醒孩子：科技可以改變世界，但人格與價值才是永恆的力量。

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文：梁超然

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

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