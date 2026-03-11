Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

親子旅行 家長自製快樂？孩子歡樂回憶？｜雪中送炭

知識轉移
更新時間：13:00 2026-03-11 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-11 HKT

近年來，中產以上家庭在長假期帶子女出外旅遊，幾乎成為一種「必然」的生活方式。父母總以為這樣能為孩子製造美好回憶，留下珍貴的照片，甚至視之為一種教育投資。然而，這真的是從孩子角度出發的安排嗎？抑或只是父母的「自製快樂」？

過去10多年，我以為旅程中的照片、餐桌上的佳餚，便是孩子的快樂。殊不知，他們對這些安排幾乎毫無印象。所謂的「歡樂回憶」，或許只是父母的自我陶醉。（示意圖）
前陣子，我帶着兩個寶貝到江戶遊玩。地點由我決定，餐廳也由我挑選，總覺得這些安排能讓孩子快樂。然而，這次旅程卻讓我恍然大悟：原來過去的設計，更多是滿足自己的喜好，而非真正理解孩子的心意。

如今，大女已升中一，小女讀小四。我刻意讓她們自行設計行程，選擇想去的地方與想吃的食物。結果出乎意料，她們最喜歡的不是我精心挑選的壽司店或火鍋，而是便利店的關東煮與炸薯餅；最難忘的不是名勝古蹟，而是到Loft買文具、到GU選衣服。這些看似「平凡」的選擇，卻讓她們笑得最真、最燦爛。

這讓我反思：過去10多年，我以為旅程中的照片、餐桌上的佳餚，便是孩子的快樂。殊不知，他們對這些安排幾乎毫無印象。所謂的「歡樂回憶」，或許只是父母的自我陶醉。

曾國藩曾言：「凡事皆要問自己良心，毋欺暗室，毋欺小人。」父母在教育子女時，若只顧自己喜好，忽略孩子的真實需要，便是「欺心」之舉。古人亦云：「家人有過，切勿疾言怒色，宜從容開導。」這句話更提醒父母要以耐心與尊重，聆聽孩子的心聲。

孩子的快樂，往往比我們想像的簡單。一碗關東煮蘿蔔、一塊炸薯餅，足以讓他們回味良久。這種純粹的喜悅，提醒我們：教育並非要製造繁複的場景，而是要從孩子的角度出發，理解他們的性情，陪伴他們在細微之處找到幸福。宋代大儒朱熹說：「教子弟者，必以敬字為先。」敬，不僅是尊重父母，更是父母要學會尊重孩子的心靈。

我們可從朱子及曾國藩等大儒的智慧中得到啟發：父母的責任，不在於安排多少華麗的旅程，而在於是否真正尊重孩子的心靈，讓他們在生活的點滴中學會珍惜、懂得快樂。教育的本質，或許就是如此簡單：少一點父母的「自製快樂」，多一點孩子的真心選擇。唯有如此，才能培養出有溫度、有勇氣、懂得為他人點燈的下一代。

電郵：[email protected]

文：梁超然 

作者為寧波第二中學校長，熱愛文史，以范仲淹王安石梁任公為師，心懷大同，踐行人人為我我為人人。

本文標題原為〈父親的「自製快樂」與孩子的真心喜好〉

