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現實我vs理想我 解構「不足感」之盲點｜藝文薈

知識轉移
更新時間：15:00 2026-03-29 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-29 HKT

近來，學校開放日會舉辦一個「創作人像畫比賽」，題目是「現實我vs理想我」。這是一個極具深度的繪畫主題，旨在探討個人內心的衝突、渴望與現實之間的平衡。

Higgin man Psychology通常是指哥倫比亞大學Edward T. Higgins教授提出的自我差異理論（Self-discrepancy Theory）。該理論指出，當個體的「真實我」（Actual self）與「理想我」（Ideal self）或「應該我」（Ought self）產生差距時，容易引發焦慮、憂鬱等情緒問題。（作者提供）
Higgin man Psychology通常是指哥倫比亞大學Edward T. Higgins教授提出的自我差異理論（Self-discrepancy Theory）。該理論指出，當個體的「真實我」（Actual self）與「理想我」（Ideal self）或「應該我」（Ought self）產生差距時，容易引發焦慮、憂鬱等情緒問題。（作者提供）

「理想我」（Ideal self）是象徵你的抱負、夢想中的完美形象，或是內心渴望擁有的特質與生活狀態。「真實我」（Real self）則代表象徵你現在的樣子，包含不完美、壓力、情緒、習慣，以及最脆弱，自己真實的自我認知。

「真實我」代表着當下、未經矯飾的自我狀態。它關注於日常生活中流暢地表達內在想法，而不必為了迎合社會期待而偽裝，但與「理想我」會有差距。當「真實我」與「理想我」落差過大時，就容易產生焦慮、憂鬱等情緒衝突。它不僅是自我認知，也包括能否依據內在信念行事，並在人際關係中真實地自我揭露。

Higgin man Psychology通常是指哥倫比亞大學Edward T. Higgins教授提出的自我差異理論（Self-discrepancy Theory）。該理論指出，當個體的「真實我」（Actual self）與「理想我」（Ideal self）或「應該我」（Ought self）產生差距時，容易引發焦慮、憂鬱等情緒問題。

Higgins認為人都有動機想要達成某種狀態，無論是家庭幸福、工作成就或者自我成長，使得真實自我能夠自我引導到那樣的狀態，但若達不到標準，就會產生心理差距（Discrepancy）。

當一個人的價值與快樂，從「是甚麼」興趣讓我們滿足，轉變成「多少分」社會學校讓我們滿足，在學校的時候是成績，在職場變成關鍵績效指標（KPI）。但我們內心會有一種「我必須不斷努力」的感覺，這就是所謂行動偏誤（Action bias）。然而要小心運用，否則會適得其反。破解方法下回再續。

電郵：[email protected]

文：陳偉邦 

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

原文標題為〈「不足感」之盲點〉。

延伸閱讀：

陳偉邦 - 電影隱喻——硬漢人生｜藝文薈

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