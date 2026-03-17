蔡子良 - 秀茂坪半山的吶喊：從手球場走進大灣區舞台｜津中樂道

走進秀茂坪半山腰，總能聽見操場上學生的吶喊聲，迴盪於由「戴麟趾爵士康樂基金」資助落成的多用途運動中心。這座場館不僅是香港手球代表隊的訓練基地，更是這群孩子夢想起飛的起點。

過去數年的疫情挑戰，曾令學生的成長步伐有所滯後。重返校園後，我們堅信「只要有進步，一定有出路」，持續以價值觀教育為核心，讓體育成為鍛煉協作、溝通與解難能力的重要平台。對於家境平實的學生，學校深知夢想不應受限於經濟條件；我們特設支援機制，補助訓練裝備與集訓費用，確保每位孩子都能心無旁騖地追逐汗水下的榮耀。

手球示意圖

手球隊的故事，正是孩子在逆境中發光的印記。中六同學黃仲軒，5年前以初學者身份入隊。我仍記得當年的一場敗仗，他在場邊淚灑衣襟，聽完教練訓示後一言不發，背影滿是不甘。如今，他已是中國香港手球總會U18集訓隊員。身為守門員，他經歷了無數次撲救與跌倒，今年帶領球隊奪得港九中學學界第一組別季軍。那面獎牌，是他及隊員們堅持與汗水的結晶。另一位中六風紀隊長李進謙，則在5年球隊生涯中，兩度助球隊奪季，以行動詮釋了學業與領袖精神並行的自律。

更令人欣賞的是校隊的「傳承文化」。由舊生成立的聯賽隊經常回校，陪伴師弟妹訓練並分享社會歷練。這種從球場延伸至人生的連結，讓學生體會到手球不止是競技，更是成長的橋樑。

日前，兩位同學更代表香港出戰「2026粵港澳大灣區手球賽」。看着他們披上香港代表隊戰衣的身影，我深感只要堅持與努力，半山的校園也能孕育走向廣闊舞台的人才。學生常對我說：「多謝學校沒有放棄我們。」其實，更應是我們感謝他們。感謝這群孩子讓我們看見教育的力量，讓他們在運動場上學會愛、學會感恩、學會相信自己。

未來，學校將繼續成為學生最堅實的後盾，讓每顆熱愛運動的心，都能在半山坡上，飛得更高、更遠。

文：蔡子良

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為香港道教聯合會青松中學校長及教育局觀塘區公益少年團副主席。

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