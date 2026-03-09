自媒體時代 保持文字閱讀 增進深度 發掘自我｜津中樂道

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026-03-09
2026-03-09

在自媒體和人工智能時代，當我們談論文字閱讀，其實我們在談論閱讀耐性。只要打開手機，各種短視頻動輒讓我們花上數小時，的而且確，短視頻是有其巨大吸引力的。在短視頻主導注意力的時代，要學生靜下來閱讀文字的確比以往困難，更遑論閱讀長篇小說等。

早陣子參與由教育局課程發展議會課程資源組舉辦的「悅讀越讀」活動，有50間學校約300位中學生參加。
然而，我們仍然珍視學生的文字閱讀過程，重視在文字空間中自我發掘，增進深度。有時，當我們聽見有中學生願意手執書本、在用心地深度閱讀的美好故事，我們就會相信，這年代文字非但沒有消失，某程度上，通過文字學習可以視為更深刻的價值重塑與學習過程。

雖然，短視頻擅長通過畫面和音樂瞬間調動情緒，提供即時的感官滿足，但往往難以承載複雜的邏輯推演和深度思考。若從感官刺激跳躍至思維深度，基於文字是作者意涵的載體，相對而言，文字更重視作者與讀者之間的深度對話。要能「深度」，就需要時間沉澱，所以，如果我們能多培養學生閱讀文字，就會發覺文字閱讀原來是對抗碎片化和幫助思維留白的最有力方式。

文字能讓學生安靜下來，在閱讀過程中進行線性邏輯思考，又通過抽象符碼，幫助學生在腦海中進行再次創作和意義重構，對深化學習和後設認知實在有所幫助。固然，近年教育界多見「多模態閱讀」的學習形式，也是十分值得推廣的。

早陣子參與由教育局課程發展議會課程資源組舉辦的「悅讀越讀」活動，有50間學校約300位中學生參加，學生在海洋公園里不但通過生態閱讀，還加上影片和真實的生態接觸與體驗，讓學生在資訊年代中，既不摒棄文字閱讀，而且能將文字訊息具象化，在體驗學習過程中將文字和真實世界結連，的確深化了學生學習，還增加了不少學習興趣。

我們都是怎樣長大的？也就要看時代巨輪的轉動速度，然而無論速度如何，惟願閱讀耐性依舊。

文：陳志堅 

本欄由香港津貼中學議會校長撰寫；本文作者為中華傳道會安柱中學校長。

本文標題原為〈在自媒體時代下閱讀〉

