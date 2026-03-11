吳永雄 – 優化學校自評工作：以科技整合與團隊智慧，釋放數據的真正力量｜來論

今年，本校有幸參與教育局「優化學校發展與問責架構」學習圈計劃，這不僅是一整年的專業進修，更是一場教育界同工共同經歷的思維革新與賦能之旅。



毫無疑問，學校自評是推動學校發展的重要基石，但其過程常伴隨著繁重的資料處理壓力：各類問卷的收發、統計、各科目及行政組別工作報告的彙整、大量零散數據的比較分析……往往耗費行政團隊大量時間，卻又未必能聚焦回饋學校關注事項，有益於學生成長。



參與教育局「優化學校發展與問責架構」學習圈計劃，為我們帶來了一場關於「如何讓自評工作變得更智能、更聚焦、更有力」 的實質變革。以下謹分享我的得著與感受：

一、從工具到思維：掌握人工智能（AI），是掌握了一種「發展語言」。

過去，我們談數據，常局限於成績報表；談優化，多倚賴經驗判斷。計劃最大的突破，在於引領我們真正將AI轉化為優化行政與學與教的日常語言與思維方式。我們學習的不僅是工具操作，更是如何運用AI進行深度校本分析，從海量教學與行政數據中，辨識真問題、預測新趨勢、評估措施成效。這讓學校的「關注事項」不再停留於紙面，而是成為可量化、可追蹤、可進深的動態發展路徑。學校中層管理人員從中掌握這套「語言」，對領導科目及行政組別的發展，自然更有全面的規劃及方向。



教育局「優化學校發展與問責架構」學習圈計劃，有多位校長、老師參與。（學校提供）

教育局「優化學校發展與問責架構」學習圈計劃，有多位校長、老師參與。（學校提供）



二、從匯報到共創：教育局質素保證分部與中層管理人員的「反思共同體」

計劃最動人的部分，在於重塑了學校內部的對話生態。我們打破了以往「由上而下」匯報、再由教育局質素保證分部審視的單向循環，轉而建立了一個局方與學校中層管理人員的「反思共同體」。我們定期共聚，基於AI分析提供的客觀圖景，一同查問：數據背後說明了甚麼？我們的策略有效嗎？如何調整？這種平等、開放、以改進為本的對話，將「校情為本、對焦評估」，巧妙轉化為「共同求進」的內生動力。學校中層管理人員在過程中被充分聆聽、賦權，成為學校發展的真正夥伴與設計師。

三、從觀望到信心：中層領導力的覺醒與綻放。

透過共同學習與實踐，中層管理人員對學校整體發展藍圖有了更宏觀的理解，對自身在藍圖中的定位與貢獻也更為清晰。當他們親手運用AI工具分析自己所屬領域，並在團隊中分享洞察、主導優化方案時，那份從「執行者」邁向「戰略夥伴」的領導自信，便油然而生。這種信心的提升，是學校未來持續發展最寶貴的資產。

四、從獨行到共學：跨校參訪的視野饗宴。

猶記2026年2月3日，我們與另外七所參與學習圈計劃的學校一同進行校本分享與回饋。這是一場極為豐盛的數字教育饗宴。我們親眼見證了不同學校如何根據其獨特的校情、生源與文化，將相同的發展與問責理念，演化出色彩各異的校本實踐。這種「看見」，極大拓寬了我們的想像邊界，也讓我們更堅信：最優的方案，永遠是基於深刻自我了解後所創造的那一個。

五、從支持到陪伴：感謝教育局質素保證分部的專業同行。

最後，必須致以最誠摯的謝意。感謝教育局質素保證分部的同寅。他們在整個計劃中扮演的，絕非僅僅是組織者或評核者，而是專業的協作者與陪伴者。定期的會議、工作坊與分享會，提供了一個安全且充滿養分的支持環境，讓我們能在實踐中探索，在探索中及時獲得反饋與啟發。這種「同行」的力量，是計劃得以深植於各校土壤的關鍵。



回首這段旅程，我們深刻體會到，優化發展與問責，其核心終究是「人」的成長——是領導者視野的開拓，是團隊協作深度的進化，是整個學校組織學習能力的躍升。感恩這個計劃，為我們點亮了這條路，並賦予我們結伴同行的勇氣與智慧。



謹此分享，願與業界同寅共勉，一同為香港教育的未來，譜寫更動人的篇章。

文：佛教林金殿紀念小學校長吳永雄

圖：學校提供

延伸閱讀：

冼雅琳 - 外評的專業視角：循脈以觀 據實而判 啟迪前行之路︱來論

調查：逾9成受訪師生用AI 教師自評熟練度低於學生