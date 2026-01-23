冼雅琳 - 外評的專業視角：循脈以觀 據實而判 啟迪前行之路︱來論

校外評核（外評）一直被視為推動學校自我完善的重要歷程。2025年12月，本人有機會以外間評核人員身份參與其中，透過觀察、聆聽與對話，不僅更深入了解學校的工作效能，也體會到外評背後所蘊含的專業精神和人文關懷。

校情為本，對焦評估

觀塘瑪利諾書院冼雅琳校長認為，學校對自身優勢和不足往往已有既定看法，而外評團隊憑藉專業訓練與跨校視野，能為學校提供更客觀和更具結構性的觀察。（資料圖片）

學校的自我評估和教育局的外評均以《香港學校表現指標》（《表現指標》）為依據，但在實際過程中，外評團隊並不僅停留於《表現指標》的框架，而是細緻考量學校的歷史脈絡、發展重點、學生需要、校園文化，以及團隊專長，努力理解每所學校的獨特處境與發展需要，真正做到「校情為本，對焦評估」。

不少教育同工往往將外評視為「找不足」的過程，因而難免感到壓力。事實上，外評同時也是肯定成果的平台。評核報告如實呈現學校在課程設計、學生支援與教師專業發展等方面所作出的努力，這不僅是專業的紀錄，更是對教師團隊多年付出的誠摯認可。

學校對自身優勢和不足往往已有既定看法，而外評團隊憑藉專業訓練與跨校視野，能為學校提供更客觀和更具結構性的觀察。由於校內成員長期處於熟悉的環境，某些值得肯定和彰顯的特色反而容易被忽略。外評的回饋，恰好能重新點亮這些未被充分關注的亮點，讓學校看見自身更多的可能。

從更宏觀的角度來看，外評的意義不局限於單一學校。若能系統化整理外評報告的內容，了解不同學校的發展狀況，並結合性別、社區環境及學生特質等多重維度加以分析，便能形成反映地方教育生態的重要資料，為政策制定與社區發展提供有力的依據。

與不少地區相比，香港的外評制度在透明度與問責性方面展現出獨特特色，其系統化的評核框架與公開回饋機制，不僅為學校提供清晰的發展方向，更進一步強化了教育體系的公信力，並激發持續優化的內生動力。這套制度的核心並非施壓，而是以專業評核為基礎，協助學校建構更理性與前瞻性的發展藍圖。

外評的價值從來不止於評斷優劣，更在於促進理解、推動專業對話與持續進步。只要以開放而務實的心態面對，外評便不再只是一次檢視，而是轉化為推動學校與教育社群攜手前行的重要力量。



文：觀塘瑪利諾書院冼雅琳校長

資料圖片

