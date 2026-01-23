Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

冼雅琳 - 外評的專業視角：循脈以觀 據實而判 啟迪前行之路︱來論

知識轉移
更新時間：11:20 2026-01-23 HKT
發佈時間：11:20 2026-01-23 HKT

校外評核（外評）一直被視為推動學校自我完善的重要歷程。2025年12月，本人有機會以外間評核人員身份參與其中，透過觀察、聆聽與對話，不僅更深入了解學校的工作效能，也體會到外評背後所蘊含的專業精神和人文關懷。

校情為本，對焦評估

觀塘瑪利諾書院冼雅琳校長認為，學校對自身優勢和不足往往已有既定看法，而外評團隊憑藉專業訓練與跨校視野，能為學校提供更客觀和更具結構性的觀察。（資料圖片）
觀塘瑪利諾書院冼雅琳校長認為，學校對自身優勢和不足往往已有既定看法，而外評團隊憑藉專業訓練與跨校視野，能為學校提供更客觀和更具結構性的觀察。（資料圖片）

學校的自我評估和教育局的外評均以《香港學校表現指標》（《表現指標》）為依據，但在實際過程中，外評團隊並不僅停留於《表現指標》的框架，而是細緻考量學校的歷史脈絡、發展重點、學生需要、校園文化，以及團隊專長，努力理解每所學校的獨特處境與發展需要，真正做到「校情為本，對焦評估」。

不少教育同工往往將外評視為「找不足」的過程，因而難免感到壓力。事實上，外評同時也是肯定成果的平台。評核報告如實呈現學校在課程設計、學生支援與教師專業發展等方面所作出的努力，這不僅是專業的紀錄，更是對教師團隊多年付出的誠摯認可。

學校對自身優勢和不足往往已有既定看法，而外評團隊憑藉專業訓練與跨校視野，能為學校提供更客觀和更具結構性的觀察。由於校內成員長期處於熟悉的環境，某些值得肯定和彰顯的特色反而容易被忽略。外評的回饋，恰好能重新點亮這些未被充分關注的亮點，讓學校看見自身更多的可能。

從更宏觀的角度來看，外評的意義不局限於單一學校。若能系統化整理外評報告的內容，了解不同學校的發展狀況，並結合性別、社區環境及學生特質等多重維度加以分析，便能形成反映地方教育生態的重要資料，為政策制定與社區發展提供有力的依據。

與不少地區相比，香港的外評制度在透明度與問責性方面展現出獨特特色，其系統化的評核框架與公開回饋機制，不僅為學校提供清晰的發展方向，更進一步強化了教育體系的公信力，並激發持續優化的內生動力。這套制度的核心並非施壓，而是以專業評核為基礎，協助學校建構更理性與前瞻性的發展藍圖。

外評的價值從來不止於評斷優劣，更在於促進理解、推動專業對話與持續進步。只要以開放而務實的心態面對，外評便不再只是一次檢視，而是轉化為推動學校與教育社群攜手前行的重要力量。
 

文：觀塘瑪利諾書院冼雅琳校長

資料圖片

延伸閱讀：

工程師引導學生 構思綠色校園方案

黃錦良 - 守正創新 對接十五五規劃︱來論

 

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
22小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
23小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
20小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
19小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
鍾鎮濤章小蕙30歲女兒高調公開戀情 一動作證極甜蜜黐纏 生母早前曾力數阿B
影視圈
20小時前
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
大棋盤｜高官換人時機微妙 政界競猜接班人選
政情
3小時前