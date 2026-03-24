從蘇軾的生平 了解其沉浮與超然 東坡肉因何而來？｜星島教室

初聞蘇東坡，是餐桌上一碟肥而不膩、入口即化的東坡肉；再聞蘇東坡，是中秋佳節人人傳頌的「明月幾時有，把酒問青天」；讀蘇東坡，細味其詩詞歌賦，了解其人生經歷，蘇東坡的形象變得越發立體。

淬火初煉 出人頭地

蘇東坡畫像，元．趙孟頫繪

蘇軾（1037-1101年），字子瞻，號東坡居士，亦因此被稱為蘇東坡。

雖說蘇東坡的父親蘇洵名列「唐宋八大家」，與其子蘇軾（蘇東坡）及蘇轍齊名，但蘇洵卻是「年二十七，始發憤為學」的典範，在蘇軾出生前一年，方痛悟年少蹉跎，閉門苦讀，後又常遠遊求學、結交名士。

幸好蘇東坡的母親程氏亦出身名門，知書達禮，親自課子讀書。程氏曾令蘇東坡以東漢范滂敢於反對禍國殃民的「十常侍」的故事為榜樣，蘇東坡反問其母：「如果我如范滂般捨生取義，你又會如范滂母親般讓我這樣做嗎？」程氏卻意想不到地反問蘇東坡：「你能成為范滂，我不能成為范滂的母親嗎？」這樣巧妙的回應，讓蘇東坡明白到正義比性命更加珍貴。

嘉祐二年（1057年），年二十歲的蘇東坡與弟蘇轍隨父赴京應試，以一篇〈刑賞忠厚之至論〉驚動主考官歐陽修。歐陽修讀後驚歎：「老夫當避路，放他出一頭地也。」「出人頭地」的典故由此而生。蘇東坡兄弟同科及第，名動京師，「三蘇」一時譽滿天下。

官場風雲 腥風血雨

《寒食帖》

然而，彼時的大宋，外有遼夏虎視，內有積貧積弱之憂。年輕的皇帝神宗銳意改革，王安石受命推行新法。青苗法、免役法、市易法等相繼出台，試圖挽救王朝危機。

朝堂卻迅速分裂為支持變法的新黨，以及反對激進改革的舊黨。蘇東坡身在官場之中，難以獨善其身。蘇認同改革之必要，卻更重民生之實效。這種兩面不討好的立場，讓他無可避免地被牽連進政治漩渦中。

熙寧四年（1071年），蘇東坡自請外放，先後任杭州、密州、徐州、湖州知州。地方任上，他築堤抗洪，賑濟災民，親民務實。然而，他的詩文卻成為政敵攻訐的利器。

元豐二年（1079年），御史台官員從蘇東坡的詩句中斷章取義，羅織「譏諷朝政、謗訕君上」之罪，這就是震動朝野的「烏臺詩案」。蘇東坡被押解赴京，囚於御史台獄中逾百日，一度自忖難逃死劫。幸有朝野多方營救，加上宋代「不殺士大夫」的祖訓，蘇東坡終免死罪，貶至黃州。

流徙萬里：此心安處是吾鄉

初到黃州，生活窘迫，蘇東坡幸獲友人相助，求得一地耕種自濟，自此自號「東坡居士」。期間〈念奴嬌．赤壁懷古〉的磅礡、〈前後赤壁賦〉的哲思、《寒食帖》的蒼勁，皆誕生於此。

元祐年間，舊黨短暫復起，蘇東坡雖回朝任職，官運亨通，但他明白官場風雲色變，於是萌生退意，多次自請外調。新黨再度得勢後，蘇東坡遭遇更嚴酷的打擊，先貶惠州，再貶儋州——彼時海南乃「天涯海角」，蠻荒瘴癘之地。

然而，蘇東坡已將逆境活成了詩意，遠離官場反倒如釋重負。在惠州，他「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」；在儋州，他辦學堂、倡農耕，開啟海南文教之先河，顯然早已甘於淡泊。

觀蘇東坡一生，歷仁、英、神、哲、徽五朝，三次被貶。但蘇東坡偉大之處，不止是我們品嘗的東坡肉、吟頌的〈水調歌頭〉，而是在於無論是身居高位，或是淪為貶臣，仍會坦然面對人生的坎坷。

冷知識BOX：東坡肉小考

東坡肉

相傳蘇東坡貶居黃州時，見當地豬肉價賤，卻乏人烹調，便以慢火少水、佐以黃酒、醬油及冰糖，煨出紅潤酥糯的肉塊，與鄉鄰共享。

另有一說是蘇東坡任杭州太守時疏浚西湖，百姓感念贈豬肉及黃酒，家人誤將其混合烹煮，從此「東坡肉」之名流傳江南。這道菜背後，不僅是美食創意，更是蘇東坡於困境中善待生活的溫暖哲學。

歷史充電站：蘇東坡與蘇轍的兄弟情

蘇轍

談起「三蘇」，蘇東坡是主角，其弟蘇轍（1039-1112年）卻往往被其兄長的光芒蓋過。蘇轍與蘇東坡同登進士，同列「唐宋八大家」。官場中，他亦隨新政浪潮起伏，但比兄長更為謹慎。「烏臺詩案」中，他冒死上書願削官職為兄贖罪，兄弟情深，令人動容。

本欄逢周一刊出，由教育評議會邀請資深中小學教師及校長撰寫。

文章以生動有趣的方式，透過中國節氣氣候、各地風土民情及歷史人物故事，帶領讀者探索中國文化與歷史的奧妙。

文：國史教育中心（香港）青年委員趙梓銘

本文標題原為〈蘇東坡的沉浮與超然〉。

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