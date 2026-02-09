何謂失敗課堂？校長分享教學技巧 1關鍵令課堂「活起來」 ｜快樂家庭
更新時間：18:00 2026-02-09 HKT
有效的學習需要老師創造一個和學生共同學習的課室，老師和學生是學習的夥伴，當中需要不斷的審視和修改，更要讓學生主導他們的學習，鼓勵學生去探索和發問，讓學生都能成為自主積極的學習者。
我曾對老師們說，當我巡課的時候，如果只見老師滔滔不絕，沒有同學發問或回應，沒有溝通和交流，那是一節失敗的課堂。
學習需要有意義而實用，如何帶動課堂的學習氣氛，讓教與學都活起來，老師需要以學定教，更要了解你的學生，他們的興趣、能力、優點和缺點，還有個性，然後攜手共學，不用成績和分數去標籤學生，不獨會欣賞優異，更懂得如何去扶助差異，啟發學習。
語文的學習更加是學習的基礎，群體的互動很重要，一個愉快的語言課室，像一個聊天室，通過談話去學習，是最有效的學習方法，一同來談課文、評功課、論表現、說故事、析人物、訴愛惡，讓課堂充滿了語言，讓學生比老師更投入，不為考評，只為學習。不但會說，更要會聽，通過聆聽去學習、去反思、去質疑，真正的聆聽需要耐心，老師也需要認真的去聆聽、去尊重學生的意見或疑問，從而達到有效的教學。
語文的學習，如果只通過一本書，只會準確地回答一本書的問題，學生就不能發展批判性的思維，需要閱讀各種不同類型的書籍，來豐富知識，擴闊視野和發展興趣。
一直以來寫作的教學局限於命題的作文，其實寫作是可以隨時隨地、無拘無束地把自己和別人的想法、見聞、重點、心得和問題等寫下來，養成寫筆記的習慣，更能發揮寫作的意義，只有從寫作中去學會寫作。
老師不應只是一個知識的傳遞者、分數的評核者，更應該以學定教，像一位教練陪伴着學生，一同從教與學中找到樂趣和信心。
文：劉筱玲
作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。
本文標題原為〈以學定教〉。
