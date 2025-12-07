劉筱玲 - 沒有最好，只有更好｜快樂家庭

第19屆各地語文教學觀摩交流，終於可以在澳門舉行了。自從第18屆的教學交流在歷史名城武漢舉辦後，因疫情關係，停辦了幾年，今年終於可以再次舉行，十分感恩！感謝澳門文化交流協會主辦、澳門利瑪竇中學承辦，並由幾間學校協辦，非常難得。

活動在11月29日和30日舉行，很高興有來自不同學校的老師報名參加，我們也邀請了兩位教育大學的講師和教授，代表香港擔任課評，更邀請了3位代表香港的示範課老師，我們一行幾十人，有早一天搭直航去作好準備的，也有當天一早乘車赴會的，都為了尋找教學的理想，直奔我們的近鄰，展開兩天的交流之旅。

20多年一路走來，回想第一屆（2002年）的交流，兩岸四地的老師匯集香江，那情景確實令人難忘，那是從未有過的聚會，卻是那樣的親切、那樣的和諧，是因為大家都有相同的使命，在教育的土地上，需要努力去耕耘，為孩子們打下學習的基礎、思考的基石，老師們更需要不斷觀摩學習，沒有比較，沒有最好，只有更好！希望這種交流的文化能繼續傳承！

每年都會有專家學者的專題講座，今年的講者是澳門大學向天屏助理教授，她談及「小學語文教學的現況與前瞻」，讓大家更掌握各地的現況及未來的發展。下午有來自各地代表的示範課，共有不同課題的9節課，在課室進行，課後都有各地的專家學者和大家探討問題，引導反思。

第二天安排的是4課「同課異教」，課堂在禮堂的台上進行，所有老師一同觀課，「同課異教」是後來發展的一個項目，讓大家更能看到教無定法，需要不斷去探索，今年的課題是巴金〈給家鄉孩子的信〉，讓大家看到同一課題可以有很不一樣的教學重點，不要只放在詞語的教學上。代表香港的林佩老師的教學重點是：「解鎖生命開花的秘密」；內地的王廷波校長：「跨越時空的對話」；澳門的黃鍵聰老師：「知人悟情，心聲共鳴」；新竹的李藝芬老師：「以信為橋」。

然後再由幾位各地的專家領着大家一同探討，大會就隨着這難得的體驗、共同的反思，完成了這一屆的交流活動，希望各地的老師都能帶着豐足的收成，回到自己的崗位去。

作者為保良局蔡繼有學校創校總校長，60年教育路上，培育子女無數。

