三星堆：中華文明的璀璨明星 當中有多少未解之謎？｜書識世界

由中國國家博物館、四川省文物局主辦的「雙星耀世——三星堆—金沙遺址古蜀文明展」，現於中國國家博物館展出。三星堆作為神奇的古蜀文明的代表，一直吸引着世人的目光。香港市民對於三星堆亦不陌生，香港故宮文化博物館曾於2023年舉辦「凝視三星堆——四川考古新發現」特展，不少市民參觀後大呼「過癮」！

近期在書店又讀到一本關於三星堆的小書，感覺很適合香港青少年捧讀。翻開書的第一頁：「北出四川省成都市38公里，有一座富饒美麗的古城廣漢市，蜚聲中外的三星堆遺址就坐落在廣漢城西7公里處。」神秘三星堆的故事由此開場。

時間推移至1927年，在三星堆遺址燕家院子，當地農民耕地時發現玉石器坑，出土玉石器三、四百件；1986年7月至8月，三星堆一、二號祭祀坑出土了一大批3000多年前的珍貴文物，這一發現被稱為上世紀最重要的考古發現之一。此後，考古發掘持續多年，三星堆也一次次地震驚天下，並留下了許多「未知之謎」：古蜀人去向之謎、祭祀坑性質之謎、青銅來源之謎、青銅神樹之謎、太陽輪之謎、巴蜀圖語之謎……

《探秘三星堆》正是以探秘為名，用生動的文字、精彩的圖片和有趣的漫畫，帶領讀者走進三星堆，解密3000年前的神秘文明。全書共有24章，每章篇幅雖不大，但線索清晰，前4章以溯源的方式，介紹了三星堆的前世今生，具體、生動地展示了這段被湮沒已久的歷史。

後面20章則多聚焦於三星堆精美的文物，一章一物，從文物的形態、工藝、到神話傳說、典籍片羽，最終展開想像，所介紹的文物則包括被稱為銅像之王的青銅大立人像，造型奇特、眼球突出16厘米的青銅縱目面具，流光溢彩的「純金權杖」，以及長着奇花異果、神靈怪異的青銅神樹，生動記載了古蜀先民原始宗教祭祀場面的玉邊璋等，這些先民的傑作，共同勾勒了一幅美輪美奐的古蜀風貌圖景，讓讀者沉浸在古文物的浪漫遐思中，也展現了中華文明光輝燦爛的歷史。

站在科學發達的今天，古老的古蜀文明依舊使人心旌搖曳，一件件精美璀璨的文物，堪稱鬼斧神工，渾身閃耀先民的智慧，文明之光，源遠流長。

本文標題原為〈三星堆：中華文明的璀璨明星〉。

文：歐本

作者是青年出版人，與讀者分享如何開卷有益。

