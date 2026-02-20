Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

三星堆：中華文明的璀璨明星 當中有多少未解之謎？｜書識世界

知識轉移
更新時間：18:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：18:00 2026-02-20 HKT

由中國國家博物館、四川省文物局主辦的「雙星耀世——三星堆—金沙遺址古蜀文明展」，現於中國國家博物館展出。三星堆作為神奇的古蜀文明的代表，一直吸引着世人的目光。香港市民對於三星堆亦不陌生，香港故宮文化博物館曾於2023年舉辦「凝視三星堆——四川考古新發現」特展，不少市民參觀後大呼「過癮」！

近期在書店又讀到一本關於三星堆的小書，感覺很適合香港青少年捧讀。翻開書的第一頁：「北出四川省成都市38公里，有一座富饒美麗的古城廣漢市，蜚聲中外的三星堆遺址就坐落在廣漢城西7公里處。」神秘三星堆的故事由此開場。

時間推移至1927年，在三星堆遺址燕家院子，當地農民耕地時發現玉石器坑，出土玉石器三、四百件；1986年7月至8月，三星堆一、二號祭祀坑出土了一大批3000多年前的珍貴文物，這一發現被稱為上世紀最重要的考古發現之一。此後，考古發掘持續多年，三星堆也一次次地震驚天下，並留下了許多「未知之謎」：古蜀人去向之謎、祭祀坑性質之謎、青銅來源之謎、青銅神樹之謎、太陽輪之謎、巴蜀圖語之謎……

《探秘三星堆》正是以探秘為名，用生動的文字、精彩的圖片和有趣的漫畫，帶領讀者走進三星堆，解密3000年前的神秘文明。全書共有24章，每章篇幅雖不大，但線索清晰，前4章以溯源的方式，介紹了三星堆的前世今生，具體、生動地展示了這段被湮沒已久的歷史。

後面20章則多聚焦於三星堆精美的文物，一章一物，從文物的形態、工藝、到神話傳說、典籍片羽，最終展開想像，所介紹的文物則包括被稱為銅像之王的青銅大立人像，造型奇特、眼球突出16厘米的青銅縱目面具，流光溢彩的「純金權杖」，以及長着奇花異果、神靈怪異的青銅神樹，生動記載了古蜀先民原始宗教祭祀場面的玉邊璋等，這些先民的傑作，共同勾勒了一幅美輪美奐的古蜀風貌圖景，讓讀者沉浸在古文物的浪漫遐思中，也展現了中華文明光輝燦爛的歷史。

站在科學發達的今天，古老的古蜀文明依舊使人心旌搖曳，一件件精美璀璨的文物，堪稱鬼斧神工，渾身閃耀先民的智慧，文明之光，源遠流長。

本文標題原為〈三星堆：中華文明的璀璨明星〉。

文：歐本

作者是青年出版人，與讀者分享如何開卷有益。

延伸閱讀：

樂之 - 70載光陰鑄就詠春魂｜書識世界
 

最Hit
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
7小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
陳寶蓮23歲遺孤近照曝光星味漸濃 由猛人撫養變高大紋身Rapper 出道拒靠關係
影視圈
10小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
林逸華律師行本周一遭警方搜查並帶走一批文件。資料圖片
警查「碰瓷黨」上門檢走大量文件 律師樓提司法覆核指文件受法律專業保密特權保護
社會
6小時前
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮（資料圖片）
善信連求沙田西貢兩廟車公籤 竟獲同一50號籤 驚呼「好癲」 網民好心提醒應注意一事｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
22小時前
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
即時中國
3小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
2026-02-19 17:27 HKT
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家分享催運中獎心得
04:17
星島申訴王 | 新春金多寶 全城狙擊2億獎金 藝人、玄學家 分享催運中獎心得
申訴熱話
11小時前