港大鄧志昂樓 本地首間中文高等教育機構的前世今生 ｜青史劄記

沿着般咸道緩步而行，一道嶺南庭院式的門牆悄然佇立，赫然題着「香港大學鄧志昂中文學院」。沿石階徐徐而上，一幢3層高的古典復興風格建築映入眼簾。這座落成於1931年的鄧志昂樓，是香港第一間中文高等教育機構——香港大學中文學院。即使地處南海一隅，95年來，無論時代如何更迭，始終肩負着傳承國學、弘揚中華文化的使命。

鄧志昂樓創立之初，為香港大學中文學院所在地。民國初年，新文化運動浪潮席捲全國，儒家經典一度被斥為「禍國殃民」的舊學。然而學院在前清太史賴際熙、區大典、溫肅等人的主持下，堅持「學古有獲」的精神，講授經、史、子、集，成為當時嶺南地區的經學重鎮。直至1935年，燕京大學中文系主任許地山南來執掌學院，課程方轉向歐洲漢學模式的文、史、哲、譯分科。

抗日戰爭與國共內戰期間，不少泰斗南渡。陳寅恪、羅香林、饒宗頤、錢穆等國學大師先後在此講學著述，鄧志昂樓成為他們臨時的安身立命之所，亦孕育了劉殿爵、賴恬昌、趙令揚等一批傑出的中國學問傳承者。鄧志昂樓不僅延續了學術命脈，更成為現代中國學術史上一個重鎮。

1960年代晚期，中文系遷離鄧志昂樓，由新成立的亞洲研究中心進駐。該中心通過出版叢書、舉辦國際研討會，匯聚四方學者，繼續推動中國文化研究，延續了這座建築的文化使命。

「禮失而求諸野」，饒宗頤一生致力於將流散海外的敦煌文獻與學問帶回中華土地。2003年，他慷慨向香港大學捐贈個人藏書4萬餘冊、書畫200餘幅，促成「饒宗頤學術館」在鄧志昂樓原址成立。館內常設展品包括饒公的書畫，其中一幅以楷書為基、融入象形的「吉祥」二字尤為引人注目。字中蘊含「形聲」、「轉注」之文字學精髓，筆畫間更仿甲骨文刀刻韻味，可謂匠心獨運，充分展現饒公深厚的古文字學養。

如今，它靜立於港島半山，不僅是一座歷史建築，更是一段活的學術史。若有機會經過般咸道，不妨推開那扇嶺南風格的門，感受當中的文脈。

文：黃正彥

作者為2024年香港青年史學家年獎得主、香港大學文學院二年級生（主修中國歷史文化及世界歷史）。

