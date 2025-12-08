趙梓銘 - 《詩》和遠方｜青史劄記

江西南昌漢代海昏侯墓，考古工作出土的5200餘枚簡牘，歷經10餘年的修復與掃描研究，近月證實其中約1200枚為秦漢時期的全本《詩經》，載有「詩三百五篇，凡千七十六章，七千二百七十四言」，是迄今為止存字最多的《詩經》，乃考古史上的首次發現，填補了早期《詩經》傳承的空白，更為經學研究帶來突破性進展。

《詩經》原名《詩》，又稱《詩三百》，收錄了西周與春秋年間305篇詩歌，可分為「風」、「雅」、「頌」3部分，描述了「關關雎鳩，在河之洲」的愛情；「哀哀父母，生我劬勞」的孝思；「言者無罪，聞者足戒」的處世道理。除此之外，還有勞動、戰爭、祭祀等題材，勾勒出周代的社會面貌。

考古學家對文物作出詮釋，就如同處理案件的一件件證據，通過物件與其所承載的記憶對話，自下而上地將物件、事件、人物及社區交織成記憶網絡，填滿我們對古代人類社會的認知拼圖。

目前最早的《詩經》版本出自戰國早期的楚國，目前由安徽大學所藏，但殘破較多，難窺全貌；而今日我們所學的《詩經》源自漢代毛萇、毛亨傳授的《毛詩》，古今訓詁學者反覆考據，部分文本的異文、釋義仍存在爭議。《詩經》全文的簡牘仍在修復，預計2026年完成，能否完整重現，尚待進一步揭曉。

值得一提的是，除了《詩經》全文，海昏侯墓還出土了孔子衣鏡、金絲縷琉璃席、青銅爐鼎等珍貴文物，甚至有失傳的《齊論語》，我們仍能藉此對遙遠的古代中國文化有更立體的認知。

上周大埔宏福苑的五級火災，無情地奪走了寶貴的生命，伴隨無數段喜怒哀樂的記憶化為灰燼。這些記憶份量雖小，但承載了生命最厚重的溫度。正如考古學家排除萬難修復《詩經》簡牘，我們亦當銘記火災廢墟上傷痛的記憶、救災的團結守望，以及對家園重建的期盼。

「他山之石，可以攻玉」，願我們從悲劇中吸取教訓，重新出發，讓《詩》和遠方成為香港人困境中前行的力量。

文：趙梓銘

作者為國史教育中心（香港）青年組成員，現就讀香港浸會大學歷史系。

延伸閱讀：

張瑋宗 - 談談歷史老師的角色｜青史劄記

周正賢 - 國之瑰寶｜青史劄記

張瑋宗 - 談談歷史教學的互動性｜青史劄記

