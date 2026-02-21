非物質文化遺產｜大澳龍舟遊涌 與其他地區遊涌 到底有何分別？｜開卷樂

除了美食與風景，位於大嶼山西部的大澳更蘊藏深厚的文化底蘊。由文化人類學者廖迪生博士出版的「香港非物質文化遺產系列」第二站，跟大家深度認識「大澳端午龍舟遊涌」的活動。

大澳出身的廖教授在研究地方文化期間，驚覺對家鄉漁民文化「既熟悉又陌生」。直到一次研究工作才知道，原來大澳端午節有龍舟遊涌，從而開啟其進修及地方社會研究之路。

大澳龍舟遊涌有百多年歷史，起初只是漁民的傳統。隨着社會變化，大澳漁業衰落，年輕人陸續離開大澳往城市發展，遊涌不再是漁民專屬，而是所有大澳人都能參與的節慶活動。

對大澳漁民而言，端午節不僅是紀念屈原，更是保佑地方太平的重要祭典。每次出海捕魚有如冒險，生死與收成全靠運氣，漁民每年均會舉辦儀式，通過焚燒衣紙安撫孤魂，並邀請菩薩「遊神」巡視水道以驅邪除鬼，祈求航程平安、漁獲豐收。

端午節背後配合大自然科學的奇妙規律，端午正值雨季，珠江一帶的淡水沖到大澳，導致海水混濁，所以，夏季的海魚數量不多，冬天出海漁獲才較豐富。夏天的端午節就很適合舉辦龍舟遊涌等水上活動。

此外，海水受太陽和月球的引力影響，每天分別有兩次「滿潮」（漲潮）及「乾潮」（退潮）。如潮水太高需增加開橋人手；潮水太低則導致潮差增加，加快退潮時的流水速度，考驗健兒拐彎划法。因此，潮水高低也是影響遊涌過程的重要因素。

漁民對潮水高度雖難以測量，無獨有偶，根據天文台的「潮汐預報」，今年漲潮最高的日子正是端午時節。大澳龍舟遊涌無疑是個把天時、地利、人和完美結合的節日，反映古人對天文理解的智慧。

大眾所認知的遊涌，大多是把神像放在龍舟上巡視；而大澳遊涌的傳統特別在於，神像會安坐在由龍舟拖行的「神艇」上遊神。「神艇」由一艘舢舨小漁船改裝而成，中央設有神枱，頂上也有帳篷保護神像。

大澳龍舟遊涌分為3部分，包括接神、遊涌、送神，由3個傳統漁業行會，即扒艇行、鮮魚行、合心堂，共同負責，一同肩負起保育大澳遊涌傳統的使命。

香港電台文教組節目《開卷樂》逢周六晚上8時30分至9時，港台第二台播出。

文章刊於《星島日報》1月23日教育版專欄「閱讀角度」。

延伸閱讀：

日漸消失的街頭文物｜開卷樂

三星堆：中華文明的璀璨明星 當中有多少未解之謎？｜書識世界