著名建築師走訪各地名城 寫出《二十城記》 反思建築本質｜書識世界

城市與人的生活息息相關，城市裏一幢幢建築物，不止用作生活空間，更旁觀着城市的變遷。建築代表着建築師對城市的寄願，也代表着城市的發展主線。當過去的城市屬於神，當代的城市屬於資本，未來的城市應該屬於甚麼？由中國著名建築師馬岩松撰寫的《二十城記》，記錄他曾走訪的20個城市，通過見聞觀光和各地的建築實踐，重新反思建築的本質和城市的定義。

《二十城記》

現代社會中，城市的建築大多為發展服務︰有些城市會選擇簡單粗暴地拆除舊建築，再建造統一的樓宇和大馬路；有些一味興建商業建築，卻遺忘文化滋養對人的內心重要性。象徵着權力的高樓大廈林立，建築與人的距離越來越遠。人在局促的城市生活中，只知道被推着走，不懂得要關顧自己的內心，無法找回與內心對話的精神世界。

馬岩松認為未來的城市應該是關於人的。例如於多倫多設計的作品「夢露大廈」，他一反傳統，不採用慣常高聳入雲的設計，反而以不規則曲線形狀的高層建築來軟化力量感，減弱資本和權力的影響。在業主要求再興建一幢一模一樣的建築物時，他拒絕常見的雙子塔造型，而是重新設計一座能互相對話的高層建築，變成獨一無二的「姊妹塔」。

又如最新作品深圳灣文化廣場，馬岩松希望為城市營造充滿自由和想像力的氛圍。他把花崗岩轉化為圓潤的「原石」，用抽象形式塑造一種既熟悉又陌生的環境。這種環境抽空一切既有經驗，使人只能寄託於自由和想像力、好奇心和探知欲。這也是馬岩松認為文化建築最重要的功能︰引起人們內心的情感共鳴，進而開啟新的可能性。

馬岩松亦走訪了日本直島、越後妻有和黑石城。直島和越後妻有依靠三年一度的藝術祭，成功達至鄉村復興。黑石城更顛覆「城市」的概念，這座具有城市元素的「城市」會在9天後燃燒殆盡。黑石城代表着城市的臨時性和永恆性，物質可以因自然或人為災害而消失，但人的內在情感和體驗並不會輕易消失。

城市作為載體，跨越千百年歷史，讓人類的情感和想像到達更遠的時空。建築作為生活場所，應該塑造城市的精神面貌，帶領人們回歸內在，並與生活相結合。

文：鄒傳仁

作者是資深讀書人、做書人和愛書人。

