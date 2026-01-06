Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新時間：14:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：14:00 2026-01-06 HKT

由大華銀行（香港）贊助的「大華銀行水墨藝術節」（2025 UOB Art In Ink Festival），再度登臨香港。本屆寓意突破傳統界限，探索水墨藝術的新視野，邀請公眾感受水墨藝術在生活中流動景致。

今屆藝術節於西九文化區藝術展亭及藝術公園高草坪舉行，呈獻一系列精心策劃的節目，包括藝術展覽、互動工作坊、水墨創意活動、現場表演及專題座談會。

得獎作品都具有專業的水平。細賞今年的得獎作品，其中一位出色的學生謝玉龍（Jeff），於大華銀行年度「水墨藝術大獎」中，榮獲公開組抽象組別「銀獎」，當晚，我亦獲邀參加他的頒獎活動。

Jeff早期作品有堅厚的寫實畫底，其後跟隨我學習抽象藝術，經過多年寒暑刻苦的訓練和練習，加上他本人天生聰慧及擁有無比的毅力，在多次的起跌中，終於找到屬於自己的藝術道路。

在他的故事中，大家都能感受到他所滲透的強烈個人新水墨抽象風格情感、筆觸與色彩。《千里嬲貓圖》構圖源自《千里江山圖》的部分。全畫面共有接近27000個小點，差不多每一小點上都寫了中文字，即為張純如《南京大屠殺》的部分內容，訴說日本侵華的殘酷史實。

作品遠看是以貓為山所構成的抽象「山水畫」，一點一點的構成，湊近觀看，內容卻是南京大屠殺及戰爭之殘酷不公。悲劇令本性佛系的貓也嬲怒，當代藝術是可以直接申訴邪惡，不同古典只以唯美自高。罩染的着墨及重複上色達至豐富的層塊，潛隱大貓頭正在山間咆哮。

瑰麗的畫面衍生出以水墨畫記錄中日戰爭歷史事件，代表着在高速發展下的時代回望過去，正反映出得獎者希望通過作品讓大家反思和平的真正理念。

當日頒獎儀式隆重，亦喜見香港著名設計師及當代水墨大師靳埭強（比賽評判之一）到場支持，使展覽生色不少。

電郵： [email protected]

文：陳偉邦

作者為本地著名藝術教育家/畫家，曾在本地多間中學及大專院校任教及統籌繪畫、藝術史及美學欣賞等課程達30年之久。

