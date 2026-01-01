英語學習｜氣候變遷英文詞彙 10個必學高階關鍵字
第30屆聯合國氣候變化大會(COP30)於上月舉行，討論氣候變遷議題，尋求應對方法。牛津大學研究發現，環境議題的討論中，使用正確術語能提升溝通效率達60%。本文精選10個關鍵詞彙，幫助你參與國際氣候對話。
1. Carbon Budget (碳預算)
- 例句："According to IPCC, the remaining global carbon budget is only 500 gigatons to limit warming to 1.5°C."
- 翻譯：「根據IPCC，要將升溫限制在1.5°C內，全球剩餘碳預算僅剩5000億噸。」
- 背景解析：指在不超過特定溫度目標下，還能排放的二氧化碳總量。這個概念是氣候談判的核心依據。
2. Climate Resilience (氣候韌性)
- 例句："Singapore's coastal protection plan focuses on climate resilience rather than just flood prevention."
- 翻譯：「新加坡的海岸保護計劃著重氣候韌性，而非僅是防洪。」
- 背景解析：指社區或生態系統適應氣候衝擊並從中恢復的能力。世界銀行預測，氣候韌性建設將成為未來十年關鍵投資領域。
3. Greenwashing (漂綠)
- 例句："The company was accused of greenwashing for marketing plastic bottles as 'eco-friendly'."
- 翻譯：「該公司因將塑料瓶宣傳為『環保』而被指控漂綠。」
- 背景解析：指企業通過誤導性宣傳誇大環保形象的行為。歐盟最新法規對漂綠行為處以最高營業額4%的罰款。
4. Loss and Damage (損失與損害)
- 例句："COP28 established the first loss and damage fund for vulnerable countries."
- 翻譯：「COP28建立了首個針對脆弱國家的損失與損害基金。」
- 背景解析：指氣候變遷造成的無法避免或修復的永久性損失。這是發展中國家在氣候談判中的核心訴求。
5. Blue Carbon (藍碳)
- 例句："Mangrove conservation is crucial for blue carbon sequestration."
- 翻譯：「紅樹林保護對藍碳封存至關重要。」
- 背景解析：指海洋生態系統吸收和儲存的碳。雖然只佔全球碳匯的少量，但單位面積儲碳能力比陸地森林更強。
6. Climate Justice (氣候正義)
- 例句："Youth activists are demanding climate justice for future generations."
- 翻譯：「青年活動家正在為未來世代要求氣候正義。」
- 背景解析：強調氣候責任與影響的不平等分配。研究顯示，全球最富裕10%人口製造了50%的排放量。
7. Adaptation Gap (適應差距)
- 例句："The UNEP report shows a growing adaptation gap in developing nations."
- 翻譯：「聯合國環境規劃署報告顯示發展中國家的適應差距正在擴大。」
- 背景解析：指實際採取的適應措施與所需措施之間的差距。目前全球適應資金僅為需求的10-18%。
8. Net Zero (淨零)
- 例句："True net zero requires both emission cuts and carbon removal."
- 翻譯：「真正的淨零需要減排與碳移除雙管齊下。」
- 背景解析：指溫室氣體排放與清除達到平衡。科學家警告，許多企業的淨零承諾過度依賴未經驗證的技術。
9. Tipping Point (臨界點)
- 例句："Amazon rainforest may reach tipping point within 15 years."
- 翻譯：「亞馬遜雨林可能在15年內達到臨界點。」
- 背景解析：指生態系統不可逆轉的突變時刻。最新研究確認全球已激活5個氣候臨界點。
10. Just Transition (公正轉型)
- 例句："Coal workers need retraining programs for a just transition."
- 翻譯：「煤礦工人需要再培訓計劃以實現公正轉型。」
- 背景解析：指向低碳經濟轉型過程中保障社會公平。國際勞工組織估計，綠色轉型將創造2400萬個新工作崗位。
掌握這些詞彙不僅是語言學習，更是參與氣候行動的必備工具。
