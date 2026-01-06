英文潮語｜Gen Z必學！Slang/縮寫/迷因 網路世代英語生存指南

在網路時代，英語不再只是課本上的文法規則，而是充滿活力、快速變化的「數位語言」。Z世代（1997-2012年出生）的溝通方式充滿了Slang（俚語）、縮寫、迷因梗，如果你還在用「How are you? Fine, thank you.」這樣的傳統對話，可能會被視為「老派」！

這篇整理13個近年最流行的網路英語用語，讓你跟上潮流，聊天、發文、回覆留言都能像母語者一樣自然！

1. Delulu (Delusional 的縮寫) → 妄想、自我催眠

意思：形容一個人過度樂觀，甚至有點不切實際的幻想，常用在追星或戀愛情境。

例句："She's so delulu if she thinks Jungkook will marry her."（如果她以為田柾國會娶她，那她真的在妄想。）

迷因梗："Delulu is the solulu (solution)."（妄想就是解方）——Z世代的精神勝利法。

2. Ohio → 奇怪、荒謬

意思：源自美國俄亥俄州（Ohio）的網路迷因，形容某件事或某人「怪到不行」。

例句："Bro, why did you put ketchup on ice cream? That's so Ohio."（老兄，你為什麼在冰淇淋上加番茄醬？太奇怪了吧！）

文化背景：Ohio 因各種荒誕新聞成為迷因熱點，類似「佛羅里達男子」梗。

3. Cooked → 完蛋了、芭比Q了

意思：原意是「煮熟的」，網路用語指「事情搞砸了、沒救了」。

例句："I forgot my passport at home… I'm cooked."（我把護照忘在家…我完蛋了。）

進階用法："Let him cook!"（讓他發揮）→ 鼓勵某人表現。

4. Extra → 過度、戲很多

意思：形容某人行為或打扮太誇張，帶點諷刺意味。

例句："She wore a ballgown to a casual party… so extra."（她穿禮服參加普通派對…太浮誇了吧。）

適用情境：朋友自拍修圖修到認不出來時，可以說 "This is extra."。

5. Drip → 潮到出水

意思：形容穿搭或風格超有型、超時尚。

例句："His new outfit has so much drip!"（他的新穿搭潮到出水！）

相關詞："Drippin'"（超有型）、"No drip"（穿搭災難）。

6. Understood the Assignment → 完全掌握任務

意思：形容某人完美達成目標，或表現超乎預期。

例句："She came to the party in a full cosplay… she understood the assignment."（她Cosplay來派對…她完全懂要幹嘛！）

適用場合：工作、穿搭、社交表現出色時。

7. NPC → 無腦跟風者

意思：原指遊戲中的「非玩家角色」，現形容思想單一、只會跟風的人。

例句："He just repeats whatever's trending… total NPC."（他只會跟風重複熱門話題…根本NPC。）

迷因用法：嘲諷缺乏獨立思考的人。

8. Sigma → 低調強者

意思：形容不隨波逐流、默默成功的「孤狼型」人物。

例句："He doesn't care about trends, just does his thing… sigma energy."（他不跟風，只做自己的事…低調強者氣場。）

迷因梗："Sigma grindset"（強者思維）。

9. Touch Grass → 該出門了

意思：諷刺某人沉迷網路，該「摸草」回歸現實。

例句："You've been online for 10 hours… go touch grass."（你已經上網10小時…該出門了。）

適用情境：朋友瘋狂刷手機時。

10. Glow Up → 華麗變身

意思：形容外貌、風格或人生狀態大幅提升。

例句："Her glow up after college is insane!"（她大學畢業後的轉變超驚人！）

常見於：Before & After 對比照。

11. Karen → 奧客、刁民

意思：形容愛抱怨、無理取鬧的人（尤其指中年女性）。

例句："She asked to speak to the manager over a $1 coupon… such a Karen."（她為了一美元優惠券要見經理…標準Karen。）

適用場合：餐廳、零售業吐槽。

12. Slay → 殺瘋了、超強

意思：形容某人表現極佳，源自嘻哈文化。

例句："Taylor's new album slays!"（泰勒絲的新專輯殺瘋了！）

進階用法："Slay the day"（今天超棒）。

13. Iykyk → 懂的都懂

意思："If you know, you know." 的縮寫，用於只有特定群體才懂的梗。

例句："That reference? Iykyk."（那個梗？懂的都懂。）

適用情境：小圈圈內部笑話。



如何活用這些網路用語？

聊天軟體：在IG、Discord、Snapchat 用縮寫（如 "delulu"、"iykyk"）讓對話更流暢。 迷因梗圖：搭配流行語製作搞笑圖片，例如 "When you're cooked but still delulu." 社群標籤：發文時加 #SigmaGrindset 吸引同好互動。

小測驗：試著用今天學的詞造句，例如："My glow up after learning these slangs? Chef's kiss."（學會這些俚語後的轉變？完美！）

這些用語讓你的英語更貼近Z世代的真實溝通方式，下次看到外國網友的留言，你也能秒懂笑點！

