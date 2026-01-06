Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英文潮語｜Gen Z必學！Slang/縮寫/迷因 網路世代英語生存指南

知識轉移
更新時間：15:13 2026-01-06 HKT
發佈時間：15:13 2026-01-06 HKT

在網路時代，英語不再只是課本上的文法規則，而是充滿活力、快速變化的「數位語言」。Z世代（1997-2012年出生）的溝通方式充滿了Slang（俚語）、縮寫、迷因梗，如果你還在用「How are you? Fine, thank you.」這樣的傳統對話，可能會被視為「老派」！

這篇整理13個近年最流行的網路英語用語，讓你跟上潮流，聊天、發文、回覆留言都能像母語者一樣自然！

1. Delulu (Delusional 的縮寫) → 妄想、自我催眠

  • 意思：形容一個人過度樂觀，甚至有點不切實際的幻想，常用在追星或戀愛情境。
  • 例句："She's so delulu if she thinks Jungkook will marry her."（如果她以為田柾國會娶她，那她真的在妄想。）
  • 迷因梗："Delulu is the solulu (solution)."（妄想就是解方）——Z世代的精神勝利法。

2. Ohio → 奇怪、荒謬

  • 意思：源自美國俄亥俄州（Ohio）的網路迷因，形容某件事或某人「怪到不行」。
  • 例句："Bro, why did you put ketchup on ice cream? That's so Ohio."（老兄，你為什麼在冰淇淋上加番茄醬？太奇怪了吧！）
  • 文化背景：Ohio 因各種荒誕新聞成為迷因熱點，類似「佛羅里達男子」梗。

3. Cooked → 完蛋了、芭比Q了

  • 意思：原意是「煮熟的」，網路用語指「事情搞砸了、沒救了」。
  • 例句："I forgot my passport at home… I'm cooked."（我把護照忘在家…我完蛋了。）
  • 進階用法："Let him cook!"（讓他發揮）→ 鼓勵某人表現。

4. Extra → 過度、戲很多

  • 意思：形容某人行為或打扮太誇張，帶點諷刺意味。
  • 例句："She wore a ballgown to a casual party… so extra."（她穿禮服參加普通派對…太浮誇了吧。）
  • 適用情境：朋友自拍修圖修到認不出來時，可以說 "This is extra."。

5. Drip → 潮到出水

  • 意思：形容穿搭或風格超有型、超時尚。
  • 例句："His new outfit has so much drip!"（他的新穿搭潮到出水！）
  • 相關詞："Drippin'"（超有型）、"No drip"（穿搭災難）。

6. Understood the Assignment → 完全掌握任務

  • 意思：形容某人完美達成目標，或表現超乎預期。
  • 例句："She came to the party in a full cosplay… she understood the assignment."（她Cosplay來派對…她完全懂要幹嘛！）
  • 適用場合：工作、穿搭、社交表現出色時。

7. NPC → 無腦跟風者

  • 意思：原指遊戲中的「非玩家角色」，現形容思想單一、只會跟風的人。
  • 例句："He just repeats whatever's trending… total NPC."（他只會跟風重複熱門話題…根本NPC。）
  • 迷因用法：嘲諷缺乏獨立思考的人。

8. Sigma → 低調強者

  • 意思：形容不隨波逐流、默默成功的「孤狼型」人物。
  • 例句："He doesn't care about trends, just does his thing… sigma energy."（他不跟風，只做自己的事…低調強者氣場。）
  • 迷因梗："Sigma grindset"（強者思維）。

9. Touch Grass → 該出門了

  • 意思：諷刺某人沉迷網路，該「摸草」回歸現實。
  • 例句："You've been online for 10 hours… go touch grass."（你已經上網10小時…該出門了。）
  • 適用情境：朋友瘋狂刷手機時。

10. Glow Up → 華麗變身

  • 意思：形容外貌、風格或人生狀態大幅提升。
  • 例句："Her glow up after college is insane!"（她大學畢業後的轉變超驚人！）
  • 常見於：Before & After 對比照。

11. Karen → 奧客、刁民

  • 意思：形容愛抱怨、無理取鬧的人（尤其指中年女性）。
  • 例句："She asked to speak to the manager over a $1 coupon… such a Karen."（她為了一美元優惠券要見經理…標準Karen。）
  • 適用場合：餐廳、零售業吐槽。

12. Slay → 殺瘋了、超強

  • 意思：形容某人表現極佳，源自嘻哈文化。
  • 例句："Taylor's new album slays!"（泰勒絲的新專輯殺瘋了！）
  • 進階用法："Slay the day"（今天超棒）。

13. Iykyk → 懂的都懂

  • 意思："If you know, you know." 的縮寫，用於只有特定群體才懂的梗。
  • 例句："That reference? Iykyk."（那個梗？懂的都懂。）
  • 適用情境：小圈圈內部笑話。


如何活用這些網路用語？

  1. 聊天軟體：在IG、Discord、Snapchat 用縮寫（如 "delulu"、"iykyk"）讓對話更流暢。
  2. 迷因梗圖：搭配流行語製作搞笑圖片，例如 "When you're cooked but still delulu."
  3. 社群標籤：發文時加 #SigmaGrindset 吸引同好互動。

小測驗：試著用今天學的詞造句，例如："My glow up after learning these slangs? Chef's kiss."（學會這些俚語後的轉變？完美！）

這些用語讓你的英語更貼近Z世代的真實溝通方式，下次看到外國網友的留言，你也能秒懂笑點！

你最常用哪個網路用語？留言分享你的 #GenZSlang 時刻！

撰文：Spencer Sir
港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾任國際銀行MT，歷年來教授過5000名學生。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
網頁：spencerlam.hk

延伸閱讀：

英文片語Phrases｜I am all ears 表達最高的誠意和關注

英文片語Phrases｜Show me the ropes是甚麼意思？

最Hit
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
21小時前
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
74歲影帝抗癌多年病逝 早前因食物哽塞入院 喪禮以高規格進行由兩巨星扶靈
影視圈
18小時前
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
19小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
19小時前
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
5小時前
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
TVB頒獎典禮2025丨漏網鏡頭逐格睇 譚詠麟笑容耐人尋味 陳豪見兩人得獎表情搶鏡 陳庭欣台下抹淚
影視圈
21小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
6小時前
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
18小時前
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
少女尖沙咀見工美容院時薪$188誘入房 被要求換「吸客校服」嚇到震 事後驚揭：4樓根本就係...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
01:10
生擒馬杜羅｜委內瑞拉總統府附近傳密集槍聲 數小時前臨時總統就任
即時國際
6小時前